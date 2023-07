NDR-Sport Zwei Wochen vor Zweitligastart: Die Baustellen der Nordclubs Stand: 14.07.2023 15:12 Uhr

Schon in zwei Wochen beginnt die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Kaderplanung bei den sieben Nordclubs läuft auf Hochtouren und ist noch längst nicht abgeschlossen. Ein Überblick.

HSV: Bedarf in der Defensive

Die Hamburger suchen noch einen Back-up für Mittelfeldmann Jonas Meffert. Die Verhandlungen mit dem 1. FC Magdeburg über Wunschspieler Daniel Elfadli sind aber ins Stocken geraten.

Zudem will sich der HSV auch auf den defensiven Außenbahnen verstärken. Ein Kandidat ist Alessio Castro-Montes vom belgischen Erstligisten KAA Gent. Für den erneut verletzten Anssi Suhonen ist vorerst kein Ersatz geplant. Am 28. Juli trifft der HSV im Eröffnungsspiel auf Absteiger Schalke 04 (20.30 Uhr).

FC St. Pauli: Keine "Großbaustelle"

Die Kiezkicker scheinen die Kaderplanung weitestgehend abgeschlossen zu haben. "Eine Großbaustelle würde ich nicht ausmachen können", sagte Sportchef Andreas Bornemann. Man habe in den Testspielen gesehen, "dass wir immer eine komplette Elf nahezu durchtauschen konnten und es trotzdem immer noch vernünftig aussah".

Eher könnten sich noch Spieler verabschieden: "Wenn der 20er-Kader für Kaiserslautern nominiert wird und alle stehen zur Verfügung, und dann fehlt mein Name oder mein Bild, dann bringt das Ende Juli auch nochmal viel in Gang", deutete Bornemann an, dass der eine oder andere Profi möglicherweise noch gehen wird.

Holstein Kiel: Rapp mit dem Kader zufrieden

Die "Störche" haben ihren Kader zahlenmäßig verschlankt und vor allem verjüngt. Trainer Marcel Rapp sieht darin keine Gefahr und ist mit dem Kader zufrieden: "Wir sind von der Qualität unserer jüngeren Profis überzeugt."

Weitere Transfers sind nicht zu erwarten: "Wir haben nichts Konkretes in der Pipeline", erklärte Rapp dem "kicker", schob aber auch hinterher: "Ausgeschlossen ist natürlich nichts." So könnte Kiel aktiv werden, sollten sich die Wechselspekulationen von Steven Skrzybski (Hertha BSC? Schalke 04?) verdichten.

Hannover 96: Kommt Halstenberg?

Bei den Niedersachsen bahnt sich ein Transfer-Coup an: Marcel Halstenberg will aus familiären Gründen zurück zu seinem Heimatclub. Der Wechsel des 31-Jährigen stockt aber noch: RB Leipzig braucht Ersatz und müsste den Niedersachsen auch bei der Ablöse entgegen kommen.

Nach dem Karriereende von Hendrik Weydandt und der beendeten Leihe von Maximilian Beier sucht 96 vor allem nach einem neuen Stürmer.

Hansa Rostock: Trio um Verhoek aussortiert

Die Hanseaten sind nach Informationen der "Ostsee-Zeitung" an einer Verpflichtung von Felix Platte vom SC Paderborn interessiert. Auch Dynamo Dresdens Christoph Daferner soll ein Kandidat für die Rostocker Offensive sein.

John Verhoek, Thomas Meißner und Sebastien Thill hingegen können sich einen neuen Verein suchen. Das Trio wurde aussortiert und nahm bereits nicht am Trainingslager der Mecklenburger in Neuruppin teil.

Eintracht Braunschweig: Stürmer "mit Speed" gesucht

Die Defensive wurde mit Robert Ivanov und Sebastian Greisbeck verstärkt, Trainer Jens Härtel sieht noch Lücken im Angriff. "Es wäre gut, wenn wir vorne noch ein bisschen Speed hätten." Auf dem Wunschzettel steht der "Braunschweiger Zeitung" zufolge Prince Owusu von Jahn Regensburg.

VfL Osnabrück benötigt Beermann-Ersatz

Neun neue Spieler hat der Aufsteiger bereits verpflichtet, nach der Sprunggelenksverletzung und dem längeren Ausfall von Abwehrchef Timo Beermann besteht aber noch "definitiv" Handlungsbedarf in der Defensive, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Gesucht werde ein Innenverteidiger.

