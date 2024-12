NDR-Sport Zeitung: VfL Osnabrück entlässt Sportchef Philipp Kaufmann Stand: 09.12.2024 18:30 Uhr

Der VfL Osnabrück hat offenbar die Konsequenzen aus der dramatischen sportlichen Talfahrt der vergangenen Monate gezogen. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" entließ der Tabellenletzte der 3. Liga seinen glücklosen Sport-Geschäftsführer Philipp Kaufmann.

Wie die "NOZ" am Montagabend berichtete, hat der Beirat des Zweitliga-Absteigers unter Präsident Holger Elixmann dem 30-jährigen Schweizer einen Tag nach der 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln den Laufpass gegeben. Eine offizielle Bestätigung über die Trennung von Kaufmann gibt es vom VfL allerdings noch nicht.

Das 0:2 in Köln war das achte sieglose Spiel in Folge für die Niedersachsen. Ihr Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nach 17 Spieltagen bereits acht Zähler. Am Sonntag (16.30 Uhr) empfangen die Osnabrücker Rot-Weiss Essen zum Kellerduell im Stadion an der Bremer Brücke.

Kein Glück bei bei Transfer- und Trainerentscheidungen

Kaufmann hat den Posten beim VfL erst im vergangenen März als Nachfolger von Amir Shapourzadeh (inzwischen beim Ligarivalen FC Hansa Rostock in Amt und Würden) übernommen. Zuvor war der Schweizer in seiner Heimat beim FC Basel tätig gewesen. Als Sport-Geschäftsführer agierte der 30-Jährige in Osnabrück glücklos. Ihm gelang es als Hauptverantwortlichen für den personellen Neuaufbau nach dem Abstieg nicht, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.

Auch die Verpflichtung des im Profibereich bis dahin unerfahrenen Trainers Pit Reimers als Nachfolger von Uwe Koschinat erwies sich bis dato als Fehlentscheidung. Unter dem vormaligen Coach der U21 des Hamburger SV gewann der VfL lediglich eine von neun Begegnungen.

Dieses Thema im Programm:

Aktuell | 09.12.2024 | 19:00 Uhr