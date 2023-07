NDR-Sport VfL Wolfsburg: Topspiel der Frauen-Bundesliga im November Stand: 14.07.2023 11:35 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten gegen Bayer Leverkusen in die Saison 2023/2024. Das Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern steigt am 6. Spieltag. Das gab der DFB am Freitag bekannt.

Die neue Spielzeit eröffnen werden die Meisterinnen aus München am Freitag, 15. September 2023, beim SC Freiburg. Anstoß ist um 18.15 Uhr, das ZDF überträgt live.

Vizemeister Wolfsburg empfängt am 1. Spieltag (15. bis 18.9.) Bayer Leverkusen. Werder Bremen gastiert zum Auftakt beim 1. FC Nürnberg. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. "Bis spätestens Ende Juli" will der DFB die zeitgenauen Ansetzungen bekannt geben.

Die Regelanstoßzeiten sind Freitag 18.30 Uhr, Sonnabend 12 Uhr und 14 Uhr, Sonntag 14 und 18.30 Uhr sowie Montag 19.30 Uhr. Der DFB erhofft sich mit dem Montagsspiel ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Ligen und hofft auf großes Zuschauerinteresse.

SC Freiburg - FC Bayern München

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - RB Leipzig

TSG Hoffenheim - MSV Duisburg

1. FC Nürnberg - Werder Bremen

SGS Essen - Eintracht Frankfurt

Nach dem 1. Spieltag folgt zunächst eine Länderspielpause, ehe die Liga am Wochenende vom 29. September bis 2. Oktober fortgesetzt wird. Der VfL Wolfsburg tritt dann auswärts bei Eintracht Frankfurt an.

Wolfsburg gegen Bayern am 6. Spieltag

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Pokalsieger Wolfsburg findet am 6. Spieltag statt, der vom 3. bis 6. November gespielt wird.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause läuft vom 15. bis 18. Dezember, weiter geht es im Jahr 2024 ab dem 26. Januar. Der letzte Spieltag der Saison ist für Pfingstmontag, 20. Mai 2024, geplant.

