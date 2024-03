VfL Wolfsburg Nmecha wieder verletzt - Saison wohl vorbei Stand: 26.03.2024 18:25 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss möglicherweise für den Rest der Saison auf Angreifer Lukas Nmecha verzichten. Der siebenmalige Nationalspieler zog sich im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fällt "bis auf Weiteres" aus, wie der VfL am Dienstag mitteilte.

Der Tabellen-14. sprach von einer "ganz bitteren Nachricht" für den 25-Jährigen. Denn Nmecha hatte nach langer Verletzungspause gerade erst mit drei Kurzeinsätzen sein Comeback bei den "Wölfen" gefeiert, ehe er wegen einer leichteren Blessur wieder zwei Partien verpasste. Nach der Länderspielpause wollte der Stürmer wieder vollständig ins Mannschaftstraining zurückkehren und für das Ligaspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Werder Bremen dem neuen VfL-Coach Ralph Hasenhüttl zur Verfügung stehen. Daraus wird nun nichts.

Seit mehr als einem Jahr immer wieder verletzt

Nmecha wird seit mehr als einem Jahr immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Die Leidenszeit begann im November 2022, als er sich in der Partie gegen Borussia Dortmund an der Patellasehne verletzte und dadurch auch die Teilnahme an der WM in Katar verpasste.

Nach seinem Comeback zog sich Nmecha im August 2023 im Pokalspiel beim TuS Makkabi in Berlin eine Knieverletzung zu, musste sogar operiert werden. Mitte Februar diesen Jahres stand der Angreifer dann wieder auf dem Platz, wurde gegen Borussia Dortmund (1:1) eingewechselt, ebenso eine Woche später beim 2:2 in Frankfurt. Beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart erzielte er sogar ein Tor. So, wie es scheint, wird es für Nmecha in dieser Saison bei diesen drei Kurz-Einsätzen bleiben.

