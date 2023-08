NDR-Sport VfL Wolfsburg im Pokal weiter - aber Sorgen um Nmecha Stand: 13.08.2023 17:33 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim Berliner Oberligisten TuS Makkabi setzten sich die Niedersachsen am Sonntag mit 6:0 (2:0) durch. Bitter: Nationalspieler Lukas Nmecha musste verletzt vom Platz.

Von Johannes Freytag

Nmecha und Jonas Wind hatten vor 5.000 Zuschauern im Berliner Mommsenstadion mit ihren frühen Toren schnell für klare Verhältnisse auf dem Rasen gesorgt. Nach der Pause erhöhten Tiago Tomas, der doppelt traf, Yannick Gerhardt und Ridle Baku für die "Wölfe", die zwar nicht glänzten, aber ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. (Spielstatistik)

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 1. Oktober (live in der Sportschau) ausgelost, gespielt werden die Partien am 31. Oktober und 1. November. In der Bundesliga geht es für den VfL Wolfsburg am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim los. Ob Nmecha dann dabei sein kann, ist fraglich: Die genaue Untersuchung der Knie-Blessur steht noch aus.

Früher VfL-Doppelpack nimmt die Spannung aus dem Spiel

Vier Neuzugänge bot VfL-Coach Niko Kovac auf - vor allem die Abwehrreihe war mit dem erst am Sonnabend verpflichteten Joakim Maehle sowie Cedric Zesiger und Rogerio nahezu komplett umformiert. Dazu begann Vaclav Cerny auf der offensiven Außenbahn.

Keine zehn Minuten waren gespielt, da hatte der Bundesligist mit zwei Treffern den Berliner Amateuren schon die Hoffnung auf eine Überraschung geraubt. Zunächst staubte Nmecha nach einem Pfostentreffer von Wind zum 1:0 ab (8.), dann vertändelte Makkabi-Keeper Jack Krause den Ball gegen Wind, der nur noch ins leere Tor einschieben musste (9.).

Wieder das Knie: Nmecha verletzt raus

Der VfL ließ es danach gemächlich angehen, sodass die Gastgeber auch das eine oder andere Mal offensiv in Erscheinung treten durften. Gefährlich war es im Wolfsburger Strafraum aber selten. Einmal verpasste Brian Petnga eine Hereingabe nur um Zentimeter (20.). Um Zentimeter ging es auch kurz darauf beim Abseitstreffer von Kanto Bolo (28.).

Für deutlich mehr VfL-Sorgenfalten dürfte aber Nmecha gesorgt haben, der nach seiner Knieverletzung erstmals seit dem 12. März wieder ein Pflichtspiel für die "Wölfe" bestritt. Schon früh ließ sich der Nationalspieler nach einem Zweikampf am rechten Knie behandeln, in der 43. Minute schließlich humpelte er vom Platz. Der eingewechselte Tiago Tomas - Neuzugang Nummer fünf - vergab kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichterin Riem Hussein (Bad Harzburg) das 3:0, als er aus kurzer Distanz Krause in die Arme schoss (45.).

Makkabi-Torhüter Krause verhindert Debakel

Im zweiten Durchgang brachte erneut ein Doppelpack der Gäste die endgültige Klarheit darüber, wer in diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen würde. Tiago Tomas traf sehenswert nach Flanke von Cerny (54.), anschließend lupfte der Portugiese den Ball gefühlvoll auf Gerhardt, der zum 4:0 einschob (57.).

Makkabi-Keeper Krause, der beim 0:2 von Wind noch unglücklich agierte hatte, zeigte in der zweiten Spielhälfte einige starken Paraden und verhinderte so lange weitere Gegentreffer. Zweimal musste der 26-Jährige dann doch noch hinter sich greifen: Baku sorgte aus spitzem Winkel für das 5:0 (79.), Tiago Tomas schließlich für den Endstand (89.).

