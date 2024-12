NDR-Sport United Cup: Zverev und Siegemund mit Gruppensieg ins Viertelfinale Stand: 30.12.2024 17:06 Uhr

Das deutsche Team um Alexander Zverev hat beim United Cup mit dem zweiten Sieg das Viertelfinale erreicht. Im Mixed setzten sich der Hamburger und Laura Siegemund mit 6:2, 7:6 (7:3) gegen Zhang Zhizhen und Zhang Shuai durch und machten das 2:1 im Duell mit China perfekt. Zuvor hatte Zverev in Perth mit dem 2:6, 6:0, 6:2 gegen Zhang Zhizhen bereits vorzeitig den Einzug in die erste K.-o.-Runde gesichert. Siegemund unterlag anschließend Gao Xinyu mit 1:6, 6:3, 3:6. Am Neujahrstag steht für den Titelverteidiger im Viertelfinale das Duell mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen Kasachstan an. | 30.12.2024 17:04