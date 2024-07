Triathlon Australier Hauser gewinnt Sprintdistanz in Hamburg Stand: 13.07.2024 15:40 Uhr

Matthew Hauser hat zweieinhalb Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris den das Sprintrennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg gewonnen. Der Australier siegte am Sonnabend nach 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen in 50:03 Minuten.

Zweiter wurde der Portugiese Vasco Vilaca (50:09) vor dem Franzosen Pierre Le Corre (50:10). Der deutsche Olympia-Triathlet Lasse Lührs hat hingegen einen Podestplatz deutlich verpasst. Der DTU-Athlet aus Bonn belegte nur den 28. Platz in 51:37 Minuten. Bester Deutscher war der 22 Jahre alte Henry Graf auf Rang 15 (50:59).

Lührs und Graf hatten das Feld nach dem Radfahren noch angeführt, konnten das hohe Tempo der Topleute auf der Laufdistanz aber nicht mehr halten. Hauser wiederum löste sich erst auf den letzten 500 Metern von der Konkurrenz und gewann das Rennen souverän.

Die Frauen starten um 15.30 Uhr. Am Sonntag (15 Uhr) wird der WM-Titel in der Mixed-Staffel vergeben. Das ZDF überträgt an beiden Tagen live.

Olympia-Teilnehmer im Höhentrainingslager

In Hamburg gehen nicht alle Athleten des deutschen Olympia-Teams an den Start. In Laura Lindemann, Nina Eim, Tim Hellwig und Jonas Schomburg verzichten vier von sechs deutschen Paris-Teilnehmern wegen eines Höhentrainingslagers auf einen Start an der Alster.

6.000 Starter in der Hansestadt

Insgesamt haben für Hamburg rund 6.000 Athletinnen und Athleten gemeldet. Neben dem Elite-Rennen auf der vierten von sechs Stationen der Weltserie werden Jedermann-Wettkämpfe im Sprint und am Sonntag über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) ausgetragen. Am Sonntag (9 Uhr) findet zudem die deutsche Meisterschaft im Para-Triathlon über die Sprintdistanz statt.

