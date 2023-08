NDR-Sport Transferticker: Werder Bremens Füllkrug auf dem Weg zum BVB Stand: 31.08.2023 09:07 Uhr

HSV, Werder, Hansa, St. Pauli und Co. - was passiert bis Freitag, dem sogenannten Deadline Day der Sommer-Transferphase 2023, bei den Fußballclubs im Norden? Alle Entwicklungen und Gerüchte zu Zugängen und Abgängen im Live-Ticker von NDR.de.

Werder Bremen: Füllkrug zum BVB?

Werder Bremens Niclas Füllkrug steht offenbar vor einem Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Das berichten übereinstimmend "DeichStube" und "Ruhrnachrichten". Laut "WAZ" ist sich der 30-Jährige mit dem BVB bereits einig geworden und soll einen Dreijahresvertrag erhalten. Knackpunkt ist wohl noch die Ablösesumme: Werder fordert 20 Millionen Euro. Spekuliert wird auch darüber, dass die Hanseaten im Gegenzug Dortmunds Youssoufa Moukoko ausleihen.

Hamburgs Heil nach Münster?

HSV-Profi Ogechika Heil steht vor einem Wechsel zum Drittligisten Preußen Münster. Laut den "Westfälischen Nachrichten" soll der 22 Jahre alte Offensivspieler, der in der vergangenen Saison lediglich auf 18 Einsatzminuten kam, ausgeliehen werden.

HSV holt Poreba vom RC Lens

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den defensiven Mittelfeldspieler Lukasz Poreba vom französischen Erstligisten RC Lens bis zum Ende der Saison ausgeliehen. "Dank seiner Qualitäten im Spiel mit und gegen den Ball wird er uns im Mittelfeld auf der Sechserposition verstärken und den Konkurrenzkampf im Team erhöhen", sagte Profifußball-Direktor Claus Costa über den zehnfachen U21-Nationalspieler Polens.

Der 23-Jährige soll Stammspieler Jonas Meffert vertreten und herausfordern. Poreba war im Sommer 2022 von Zaglebie Lubin zum RC Lens gewechselt. Für die Franzosen kam Poreba dabei nur auf zwölf Pflichtspiele in der ersten Mannschaft. "Ich kenne den HSV seit vielen Jahren und für mich ist es eine große Freude, jetzt für diesen außergewöhnlichen Club zu spielen. Ich werde immer 100 Prozent geben und stets für die Mannschaft arbeiten", sagte Poreba.

Stürmer Sarr zum VfL Wolfsburg?

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat kurz vor Transferschluss offenbar noch eine Offensivverstärkung gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind sich die Niedersachsen mit Amin Sarr von Olympique Lyon einig. Demnach soll der Schwede ausgeliehen werden.

Offensivmann Scott wohl zu Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 steht vor der Verpflichtung von Christopher Scott. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge absolviert der offensive Mittelfeldspieler von Royal Antwerpen bereits heute den Medizincheck bei den Niedersachsen, die den 21-jährigen gebürtigen Kölner für ein Jahr mit Kaufoption ausleihen wollen. Scott, der in der Jugend von Bayern München und Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, hat beim belgischen Doublegewinner noch einen Vertrag bis 2026.

Werder Bremen: Gruev und Burke vor Abschied

Fußball-Bundesligist Werder Bremen plant ohne Mittelfeldspieler Ilia Gruev und Flügelspieler Oliver Burke. Beide seien in Gesprächen mit anderen Clubs über einen Wechsel und daher vom Trainingsbetrieb freigestellt, teilte Bremen am Mittwoch mit. Der Schotte Burke wird mit einem Transfer nach England in Verbindung gebracht, an Gruev soll Ajax Amsterdam interessiert sein. Beide Spieler stehen bei Werder noch bis 2025 unter Vertrag.

Hamburgs David bis Saisonende zu Hansa Rostock

Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV hat Innenverteidiger Jonas David für die aktuelle Saison an den Ligakonkurrenten Hansa Rostock verliehen. Gleichzeitig verlängerte der HSV den Vertrag mit dem 23-Jährigen bis 30. Juni 2025. Schon am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte es zu einem Wiedersehen kommen, dann empfängt der Tabellenführer den zweitplatzierten FC Hansa.

Groningens Krüger auf Leihbasis nach Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verstärkt seine Offensive mit dem früheren U21-Europameister Florian Krüger. Der 24-Jährige wird für eine Saison vom FC Groningen ausgeliehen, bei dem er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Der BTSV sicherte sich zudem eine Kaufoption. Krüger war im vergangenen Sommer für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Arminia Bielefeld in die Eredivisie gewechselt, wo er mit sechs Torbeteiligungen in 22 Partien den Abstieg Groningens aber nicht verhindern konnte.

Putaro vom VfL Osnabrück nach Bielefeld

Offensivspieler Leandro Putaro verlässt Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück und wechselt auf Leihbasis für eine Saison zum Drittligisten Arminia Bielefeld. Im Sommer 2022 hatte der VfL Putaro vom SC Verl unter Vertrag genommen. Mit der Kaderplanung für die laufende Saison sank die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit für den 26 Jahre alten gebürtigen Göttinger.

