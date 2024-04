Handball-Bundesliga Topspiel im "Fuchsbau": THW Kiel reist zu den Füchsen Berlin Stand: 19.04.2024 10:20 Uhr

Füchse Berlin gegen den THW Kiel - das gehört zum Besten, was der Vereinshandball zu bieten hat. Allerdings gehen beide Teams nach den Enttäuschungen des vergangenen Wochenendes nicht gerade mit breiter Brust in die Bundesliga-Partie am Sonntag ab 14.05 Uhr. Der NDR überträgt live.

Die Fans rauften sich am vergangenen Freitag die Haare. In den letzten zwölf Minuten gab ihr THW einen stolzen Fünf-Tore-Vorsprung aus der Hand, erzielte nur zwei Tore und musste sich beim HSV Hamburg mit einem 28:28-Remis begnügen. "Wir hatten bis dahin das Spiel gut strukturiert und hatten es auch in der Hand, aber wir dürfen uns nicht von einem Torhüter den Mut nehmen lassen", ärgerte sich Coach Filip Jicha.

Nun gilt der Fokus der Aufgabe am Sonntag in Berlin und vor allem dem Champions-League-Viertelfinale in Montpellier (Mittwoch, 20.45 Uhr). Die Teilnahme an der Königsklasse in der nächsten Saison ist allerdings nur noch eine theoretische Möglichkeit, der Startplatz in der European League so gut wie sicher. Die "Zebras" liegen als Tabellenvierter deutlich hinter dem Spitzenduo.

Packender Zweikampf um die deutsche Meisterschaft

Dem gehören als Spitzenreiter die Füchse Berlin an und liefern sich mit Pokalsieger SC Magdeburg einen packenden Zweikampf um die deutsche Meisterschaft. Zuletzt endete das Final Four um den DHB-Pokal allerdings mit einer Enttäuschung: zwei Niederlagen, nur Rang vier nach einer Niederlage im kleinen Finale gegen Flensburg. "Dieser vierte Platz bricht uns kein Bein, die Mannschaft wird sich aufrichten, wir haben noch einiges vor", meinte Füchse-Sportdirektor Stefan Kretzschmar. Das nächste Etappenziel soll ein Sieg gegen Kiel sein.

Der "Fuchsbau" ist ein hartes Pflaster

Im November hatte allerdings der Titelverteidiger die Nase vorn, der angeführt von Kapitän Domagoj Duvnjak einen 30:26-Sieg feierte. Die jüngste Reise nach Berlin im Oktober 2022 lief indes wesentlich weniger rund - der THW kassierte seinerzeit eine heftige 26:34-Pleite. Der "Fuchsbau" ist ein hartes Pflaster.

Der deutsche Rekordmeister muss weiterhin auf Magnus Landin (Handbruch) verzichten. In den vergangenen Wochen erhält Positionskollege Rune Dahmke von Nachwuchsmann Ben Szilagyi Unterstützung auf dem linken Flügel.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 21.04.2024 | 14:00 Uhr