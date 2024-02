NDR-Sport Topspiel gegen Fürth: St.-Pauli-Trainer Hürzeler verlangt "Feuer" Stand: 03.02.2024 10:03 Uhr

Das bittere Pokal-Aus nach Elfmeterschießen in Knochen und Kopf, in der Liga das nächste Topspiel vor der Brust: Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli ist gegen den ersten Verfolger SpVgg Greuther Fürth besonders gefordert - auch Trainer Fabian Hürzeler muss an sich arbeiten.

Zweimal musste der Coach zuletzt auf die Tribüne. Deshalb hat er seine Rolle noch einmal reflektiert. "Dass ich als Vorbild vorweggehe, erwarte ich von mir", sagte der 30-Jährige vor dem heutigen Topspiel gegen den Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr, im NDR Livecenter).

Hürzeler hatte am Dienstag beim bitteren Pokal-Aus im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf die Gelb-Rote Karte gesehen und musste das Elfmeterschießen von der Tribüne aus verfolgen. Beim Ligaspiel gegen Düsseldorf am vergangenen Wochenende war er wegen seiner vierten Gelben Karte gesperrt.

Hürzeler will sich "Emotionen nicht nehmen lassen"

Bei seiner Aufarbeitung der Pokal-Niederlage sparte Hürzeler nicht mit Selbstkritik. Zwar ließ er den Vorwurf, sich mit der Rotation in der Startelf im Pokalspiel verzockt zu haben, nicht gelten ("Ich würde es wieder tun"), gleichwohl kreidete er sich an, "innerhalb der 90 Minuten nicht die richtigen Lösungen gefunden zu haben".

Gelb-Rot in der Verlängerung sei "natürlich nicht förderlich" gewesen, erklärte der Coach: "Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen. Das ist ein Thema, an dem ich arbeite." Gleichzeitig stellte er aber auch klar: "Die Emotionen werde ich mir nicht nehmen lassen."

Trainer fordert "Feuer und Lust"

Emotionen sollen am Sonnabend gegen Fürth auch der Schlüssel für ein erfolgreiches Spiel sein. Hürzeler sieht sich dafür vor allem als Aufbauarbeiter gefragt. "Ich habe mich schützend vor die Mannschaft gestellt. Die Spieler sollen und müssen weiterhin an sich glauben. Das Einzige, was ich jetzt von ihnen verlange, ist das Feuer, die Lust, gegen Fürth wieder auf den Platz zu tragen."

Zur Verdeutlichung nannte Hürzeler das Beispiel des 2020 tödlich verunglückten Basketball-Superstars Kobe Bryant: "Der hat in seiner Karriere 300 Spiele verloren und 9.000 Würfe versemmelt, aber gesagt, dass ihn genau diese Momente erfolgreich gemacht hätten. Das ist etwas, woraus auch wir etwas ziehen können. Wir lernen aus der Niederlage."

"Selbstmitleid und irgendetwas Nachtragendes hilft uns jetzt nicht."

— Fabian Hürzeler

Die Franken sieht der St.-Pauli-Coach momentan als eine der besten Mannschaften in der Liga: "Fürth hat unter Trainer Alexander Zorniger eine beeindruckende Entwicklung genommen." Umso wichtiger ist es für die Hamburger, das Pokal-Aus abzuhaken: "Wir müssen unsere Energie auf Fürth richten. Es ist wieder ein Topspiel und wir haben die Chance, eine positive Reaktion zu zeigen."

Zweitliga-Rekord möglich

Tabellarisch bietet die Partie die Gelegenheit, den ärgsten Verfolger auf sieben Punkte zu distanzieren. Zudem winkt ein Rekord: St. Pauli könnte am Sonnabend die Bestmarke von Köln und Düsseldorf von 25 ungeschlagenen Zweitligaspielen in Serie einstellen.

Und auch in mentaler Hinsicht kann die Begegnung für die Saison richtungsweisend sein. "Es ist eine riesige Chance, als Mannschaft an der Situation zu wachsen und Stärke zu zeigen. Gute Mannschaften stehen nach solchen Spielen auf", so Hürzeler.

Mögliche Aufstellungen:

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Kemlein, Hartel, Treu - Afolayan, Eggestein, Saad

Fürth: Urbig - Jung, Michalski, Dietz - Asta, Wagner, Petkov - Green - Hrgota - Lemperle, Sieb

