NDR-Sport Tennis: Lys gibt im Viertelfinale der Hamburg Open auf

Beim Damen-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ist Lokalmatadorin Eva Lys im Viertelfinale ausgeschieden. Die 22-Jährige gab am Donnerstag gegen die Ungarin Anna Bondar nach dem ersten Satz verletzt auf. Auch die topgesetzte Mayar Sherif ist raus.

Lys, die mit einer Bandage ins Match gegangen war, hatte offenbar schon im ersten Durchgang Probleme - beim Stand von 0:5 nahm sie ein "Medical Timeout". Den Satz beendete die Hamburgerin nach nur 30 Minuten mit 0:6. Anschließend trat sie nicht mehr an, eine Verletzung im linken Oberschenkel machte ein Weiterspielen unmöglich.

Die Verletzung gefährdet möglicherweise auch Lys' Start bei den US Open. Am 19. August beginnt die Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, an der die Weltranglisten-112. teilnehmen möchte.

Akugue-Bezwingerin Danilovic schlägt auch Sherif

Die Ägypterin Sherif musste sich in ihrem Viertelfinale gegen die Serbin Olga Danilovic mit 6:3, 2:6, 1:6 geschlagen geben. Danilovic hatte am Mittwoch Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue aus dem Wettbewerb geworfen und sich dabei in einem packenden Match mit 3:6, 6:2, 7:6 (8:6) gegen die Hamburgerin durchgesetzt.

Von den vier gestarteten Spielerinnen des Clubs an der Alster hat nun nur noch Tamara Korpatsch eine Chance, das Halbfinale zu erreichen. Die 29 Jahre alte Olympiateilnehmerin spielt am frühen Abend gegen Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien, die 2021 am Rothenbaum triumphiert hatte. Außerdem duellieren sich am Nachmittag noch die Russin Polina Kudermetova und Vorjahressiegerin Arantxa Rus (Niederlande).

