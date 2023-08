NDR-Sport Springreiten: Titelverteidiger Thieme fällt für EM aus Stand: 22.08.2023 13:06 Uhr

Wegen einer leichten Verletzung seines Pferdes DSP Chakaria nimmt Titelverteidiger André Thieme (Plau am See) nicht an den Europameisterschaften der Springreiter in Mailand (29. August bis 3. September) teil. Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai rücken nach.

"Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Chakaria bedeutet mir alles – dass sie gesund ist und vor allem langfristig gesund bleibt, hat für mich oberste Priorität", sagte Thieme. Mit seiner Stute hatte der 48-Jährige 2021 bei der EM in Riesenbeck Gold im Einzel und Silber mit dem Team gewonnen.

Neben Kukuk und Mumbai sind Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben, Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday für Mailand nominiert.

