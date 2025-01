NDR-Sport Spielmacher Knorr vor Rückkehr zum DHB-Team Stand: 26.01.2025 11:56 Uhr

Deutschlands Handballer sind guter Dinge, im WM-Viertelfinale am Mittwoch gegen Portugal wieder auf Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) zurückgreifen zu können. "Wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch wieder vollzählig sind", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton bei der Abreise nach Oslo am Sonntagvormittag. Der erkrankte Knorr, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien verpasst hatte und sich am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufhielt, brach noch nicht mit der Mannschaft nach Norwegen auf. Doch im DHB-Lager herrscht Optimismus, dass der aus Flensburg stammende Spielmacher zum Start der K.o.-Phase wieder eingreifen kann. | 26.01.2025 11:56