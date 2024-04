NDR-Sport Schalke kommt: "Crunchtime" für Hannover 96, aber Leitl bleibt cool Stand: 05.04.2024 15:18 Uhr

Das Heimspiel am Sonntag gegen den FC Schalke 04 leutet bei Hannover 96 den Saisonendspurt in der 2. Liga ein. Muss Platz drei herausspringen, damit Stefan Leitl bei den Niedersachsen weitermachen darf?

Angesprochen auf die aufgekommenen Gerüchte, reagierte der 96-Trainer vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den FC Schalke 04 cool: "Ich habe am Sonntag mit Martin Kind telefoniert. Er hat mir nicht gesagt, dass ich Dritter werden muss. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Das interssiert mich nicht."

Ebenso wenig wie der Blick auf die Tabelle. "Ja, es ist Crunchtime. Es gibt keinen Break mehr", so Leitl. "Es geht jetzt darum, zu punkten. Damit sollten wir uns beschäftigen und nicht nach links und rechts, nach Düsseldorf oder Hamburg gucken."

"Auf Platz drei zu springen, kann passieren, aber auch nicht. Wir können nur eins beeinflussen: Spiele gewinnen."

— 96-Trainer Stefan Leitl

Damit will der Tabellenfünfte, dessen Sportdirektor Marcus Mann am Sonntagabend zu Gast im NDR Sportclub ist, nach dem 3:0 in Magdeburg zu Hause gegen Schalke weitermachen.

Dehm gesperrt, Halstenberg zurück

Gegen die abstiegsbedrohten Gelsenkirchener vor 49.000 Zuschauern und damit ausverkauftem Stadion kann 96 wieder auf Kapitän Marcel Halstenberg zählen, der in der Woche wegen leichter Rückenprobleme teils nur individuell trainierte. Fehlen wird allerdings in dem gelbgesperrten Jannik Dehm einer der Torschützen aus der Magdeburg-Partie. "Das ist natürlich schade, dafür kann er aber das Derby dann spielen", sagte Leitl.

Zum Post bei Twitter

Nach Schalke steht das Derby in Braunschweig an

Nach Schalke geht es für Hannover zum Erzrivalen Eintracht Braunschweig, ehe der designierte Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli in der 96-Arena vorstellig wird. Den heißen April schließt die Leitl-Elf dann mit dem Auswärtsspiel in der Hauptstadt bei Hertha BSC ab.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya, Leopold, Christiansen, Ezeh - Nielsen - Voglsammer, Tresoldi

FC Schalke 04: M. Müller - Brunner, Kalas, M. Kaminski, Murkin - Seguin - Ouedraogo, Ouwejan - Karaman - Terodde, Topp

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 07.04.2024 | 22:50 Uhr