NDR-Sport Otto Addo gründet Initiative gegen Rassismus im Sport Stand: 22.01.2025 10:20 Uhr

Der frühere Fußball-Profi Otto Addo hat die Initiative "ROOTS – Against Racism in Sport" gegründet. Der gebürtige Hamburger will damit ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport setzen. Die Initiative will eine chancengerechte und inklusive Sportwelt schaffen. Rassismus im Sport betrifft nicht nur Einzelne - er schadet dem gesamten System. Mit ROOTS wollen wir den Sport stärken, indem wir Vielfalt als Bereicherung verstehen und Diskriminierung keinen Platz mehr lassen", sagte der 49-Jährige, der aktuell als Nationaltainer von Ghana tätig ist. | 22.01.2025 10:20