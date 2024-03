Olympia-Qualifikation Olympia rückt näher: Handballer mit Auftaktsieg gegen Algerien Stand: 14.03.2024 19:11 Uhr

Die deutschen Handballer sind am Donnerstag in Hannover zwar mit einem 41:29 (16:13) gegen Algerien in das Olympia-Qualifikationsturnier gestartet. Doch gegen den krassen Außenseiter blieb das Team von Trainer Alfred Gislason lange Zeit weit hinter den Erwartungen zurück.

Von Christian Görtzen

Eines stand sofort nach dem Schlusspfiff fest: Will die DHB-Auswahl das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) lösen, wird sie sich in ihren weiteren beiden Partien der Vierergruppe erheblich steigern müssen. Am Samstag (14.20 Uhr) geht es an gleicher Stätte gegen Kroatien, am Sonntag (14.10 Uhr, live im Ersten) dann gegen Österreich. Nur die zwei besten Teams lösen das Ticket für das olympische Turnier in Frankreich. Und nur im Fall der Qualifikation verlängert sich Gislasons Vertrag bis 2027. Am Abend treffen noch Österreich und Kroatien aufeinander.

Veränderungen im DHB-Kader gegenüber der EM

Gislason hatte im Vergleich zur Heim-EM im Januar einige personelle Änderungen vorgenommen. So stand Spielmacher Marian Michalczik von der TSV Hannover-Burgdorf nach ausgestandener Verletzung wieder im Aufgebot. Anders als Philipp Weber, der zuletzt beim SC Magdeburg nicht mehr allzu viele Spielanteile bekam.

Auch Franz Semper vom SC DHfK Leipzig feiert sein Comeback im DHB-Dress, er ersetzte Routinier Kai Häfner im rechten Rückraum. Kreisläufer Justus Fischer von der TSV Hannover-Burgdorf musste wegen eines Daumenbruchs passen, auch Martin Hanne (Rückenverletzung), sein Teamkollege im Verein, musste auf die Länderspiele in bekannter Umgebung verzichten.

Deutschland vor der Pause von der Rolle

Nach zehn Minuten hatte schon alles danach ausgesehen, also sollte vor heimischem Publikum gegen den WM-Vorletzten von 2023 alles seinen Gang nehmen. Das DHB-Team führte mit 9:5 - Lokalmatador Renars Uscins hatte mit seinem dritten Treffer dafür gesorgt. Da sich auch in der Folgezeit die 6-0-Deckung der DHB-Auswahl als recht erwies, den einen oder anderen Ball abfing oder Torhüter Andreas Wolff mit starken Paraden zur Stelle war, wuchs der Vorsprung bis auf sieben Tore (13:6/17. und 16:9/25.) an. Doch dann war es auf einmal wie abgeschnitten.

Dem Gislason-Team kam die Konsequenz im Angriff abhanden, und die Nordafrikaner nutzten die Lücken in der deutschen Abwehr aus, um in den Schlussminuten der ersten Hälfte Treffer um Treffer heranzukommen. Vor allem ein Spieler in der algerischen Mannschaft tat sich dabei hervor: Messaoud Berkous steuerte drei Tore zum 4:0-Lauf bei. Deutschland führte somit nach der Hälfte der Spielzeit plötzlich nur noch mit drei Toren Unterschied, mit 16:13, und das entsprach so gar nicht den eigenen Erwartungen.

DHB-Auswahl setzt sich entscheidend ab

Nach Wiederanpfiff schmolz der Vorsprung erst einmal bis auf zwei Tore, ehe die DHB-Auswahl dann endlich ein, zwei Gänge höher schaltete. Immer wieder kam Uscins im rechten Rückraum durch. Mit seinem neunten Treffer sorgte er in der 49. Minute für das 30:21. Die Partie war damit vorzeitig entschieden. Zwar kämpften die Nordafrikaner auch in den Schlussminuten aufopferungsvoll, doch es war auch zu sehen, dass ihnen auch etwas die Kräfte ausgingen. Letztlich war es ein glanzloser Auftaktsieg der DHB-Auswahl. Man of the match wurde Uscins, der zehn Tore erzielte.

