NDR-Sport Offiziell: HSV holt Verteidiger Katterbach aus Köln zurück Stand: 31.01.2024 14:28 Uhr

Fußball-Zweitligist HSV hat Noah Katterbach vom 1. FC Köln verpflichtet. Für den Verteidiger ist es nach der Leihe im vergangenen Jahr der zweite Anlauf in Hamburg.

Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, hat der 22-Jährige einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben. Über die genaue Laufzeit des Arbeitspapiers wurde nichts bekannt. "Wir sind auch nach dem Ende der Leihe im Sommer 2023 stets mit Noah in Kontakt geblieben, da wir sportlich und menschlich absolut von ihm überzeugt sind", sagte HSV-Profifußballdirektor Claus Costa. Beim neuen Kölner Trainer Timo Schultz hatte der Linksverteidiger keine Rolle mehr gespielt und zuletzt nur noch bei der U21 mittrainiert.

Für Katterbach ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der Abwehrspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom rheinischen Bundesligisten an den HSV verliehen worden und kam elf Mal zum Einsatz, fünf Mal stand er in der Startelf. Im April zog er sich einen Kreuzbandriss zu und kehrte nach Köln zurück. Anfang November bestritt er für die zweite Kölner Mannschaft in der Regionalliga West sein erstes Pflichtspiel nach der schweren Verletzung.

"Ich bin sehr glücklich, wieder hier beim HSV zu sein und gemeinsam mit dem Team sowie allen Verantwortlichen und den Fans anzugreifen, um unser gemeinsames großes Ziel zu erreichen", so Katterbach.

Innenverteidiger soll noch kommen

Der HSV war nicht erst nach der ernüchternden 3:4-Pleite am vergangenen Sonnabend zu Hause gegen Karlsruhe auf der Suche nach mehr Stabilität für die Defensive. Auch für die Innnenverteidigung, wo Kapitän Sebastian Schonlau verletzungsbedingt zurzeit keine Stütze sein kann, würden die Hanseaten gerne noch eine Verstärkung verpflichten. Die Hanseaten hatten sich zuletzt darum bemüht, den tschechischen Nationalspieler David Zima vom FC Turin auszuleihen. Der 23-Jährige soll jedoch in seine Heimat zu Sparta Prag zurückkehren.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 04.02.2024 | 22:50 Uhr