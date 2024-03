NDR-Sport Niedersachsenpokal: SV Meppen durch Sieg gegen Lohne im DFB-Pokal Stand: 28.03.2024 21:14 Uhr

Das Team des Fußball-Regionalligisten SV Meppen und seine Fans dürfen von Duellen mit Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen träumen. Die Emsländer gewannen am Donnerstagabend das Finale um den Niedersachsenpokal für die Dritt- und Viertligisten mit 2:0 (0:0) gegen Ligakonkurrent Blau-Weiß Lohne.

Zur schönen sportlichen Perspektive in der Saison 2024/2025 kommt für Meppen noch eine satte Einnahme hinzu. Alle Teilnehmer der ersten Runde im DFB-Pokal erhalten eine Prämie von rund 215.00 Euro. Der zweite niedersächsische Teilnehmer wird am Finaltag der Amateure (25. Mai) ermittelt.

Am Ostermontag stehen zunächst jeweils um 15 Uhr noch die Halbfinalspiele an. Der VfV Borussia 06 Hildesheim trifft auf Lupo Martini Wolfsburg und der SC Melle 03 auf den SV Atlas Delmenhorst.

Lohne näher an der Führung dran

Der Außenseiter aus Lohne, der von 1.700 Fans unterstützt wurde, war in der mit 13.041 Zuschauern ausverkauften Meppener Arena in der Anfangsphase das torgefährlichere Team. In der siebten Minute scheiterte Nico Thoben aus kurzer Distanz am gut reagierenden Meppener Keeper Julius Pünt. Von Mitte der ersten Hälfte an wurde die Mannschaft von SVM-Trainer Adrian Alipour stärker und kam auch recht bald zu einer sehr guten Chance: Nach einer Ecke von Willi Evseev fehlte Bruno Soares ein Schritt, um den Ball über die Torlinie zu drücken (32.).

Danach waren wieder die Gäste bestimmend. Und die Meppener konnten sich bei ihrem Keeper bedanken, dass es mit einem 0:0 in die Kabine ging: Pünt parierte einen Kopfball von Thoben stark (45.).

Eigentor bringt SV Meppen in Führung

Eben jener Thoben hatte schon bald nach Wiederbeginn seine dritte Gelegenheit, Blau-Weiß in Führung zu bringen. Er verfehlte mit seinem Schuss aber knapp das Ziel (52.). Von den Emsländern kam lange Zeit offensiv wenig. Aber dann waren sie zur Stelle - und hatten auch das Glück auf ihrer Seite: Lucas Prasses Hereingabe von der rechten Seite des Strafraumes lenkte Lohnes Kai Westerhoff ins eigene Tor - 1:0 für den SVM (72.).

Wensing macht für SVM nach Konter alles klar

Die Gäste versuchten noch einmal alles, auch Torhüter Marko Dedovic hielt es in der Schlussphase nicht mehr hinten. Lohne versuchte alles, wurde aber von Meppen ausgekontert. Jonathan Wensing schob den Ball zum 2:0 ins leere Tor (90.+5). Damit war die Entscheidung gefallen.

