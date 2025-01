NDR-Sport NBA: Wichtiger Sieg für Schröder, Hartenstein weiter im Flow Stand: 03.01.2025 08:23 Uhr

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und seine Golden State Warriors haben in der NBA ein Zeichen in der sportlichen Krise gesetzt. Nach zuletzt 13 Niederlagen aus 17 Spielen gewann das Team um den Braunschweiger mit 139:105 gegen die Philadelphia 76ers. Schröder zeigte im achten Spiel nach dem Wechsel aus Brooklyn seine beste Leistung mit 15 Punkten, sechs Assists und vier Rebounds. Der in Niedersachsen aufgewachsene Isaiah Hartenstein feierte mit Oklahoma City Thunder gegen die LA Clippers mit 116:98 den 13. Sieg in Serie. | 03.01.2025 08:15