NDR-Sport Nach Fan-Protesten - DFL stoppt Investoren-Einstieg in Fußball-Bundesliga Stand: 21.02.2024 18:40 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den geplanten Einstieg eines Investors abgesagt. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profivereine beschloss am Mittwoch in Frankfurt am Main einstimmig, die Verhandlungen zum Abschluss über den Milliarden-Deal nicht mehr fortzuführen.

Nach dem geplatzten Investoren-Deal strebt der deutsche Profi-Fußball auf absehbare Zeit offenbar keinen Einstieg eines externen Geldgebers mehr an. "Dieses Thema mit einem Partner, der sich an einer Tochtergesellschaft beteiligt oder so, das werden wir nicht weiter verfolgen", sagte Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums, nachdem die Deutsche Fußball Liga die Pläne am Mittwoch gestoppt hatte: "Wir müssen jetzt einfach mal ganz neu anfangen."

Die DFL werde in den nächsten Wochen die Clubs nun zu Gesprächen einladen, um das weitere Vorgehen zu erörtern. "Eines ist natürlich klar, die allermeisten werden schon sehen, dass wir irgendwie was machen müssen, wenn wir uns im Ausland als Bundesliga auch ein bisschen besser präsentieren wollen oder besser vermarkten wollen", sagte Watzke, der zudem Clubchef von Borussia Dortmund ist.

Unsere Kurve: Guter Tag für Deutschlands Fußball-Fans

Thomas Kessen, Sprecher des Fanbündnisses "Unsere Kurve", sprach von einem "großen Erfolg für alle aktiven Fußball-Fans und alle Mitglieder der Vereine". Dieser zeige, "dass der deutsche Fußball mitgliederbasiert und demokratisch ist und dass eben diese Mitglieder bei solch richtungsweisenden Entscheidungen mitgenommen werden müssen." Die "umfassenden, aber sehr friedlichen und sehr kreativen Proteste" seien am Ende der Schlüssel zum Erfolg gewesen. "Ein guter Tag für Deutschlands Fußball-Fans."

Auch der VfB Stuttgart begrüßte "diese nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns allen, die wir den Fußball lieben, wieder zusammenkommen lässt". Geschäftsführer Thomas Herrich von Zweitligist Hertha BSC nannte den Schritt in der Gesamtsituation die richtige Entscheidung.

Nur noch ein potenzieller Geldgeber war übrig

Mit CVC war nur noch ein potenzieller Geldgeber zum Einstieg bereit gewesen. "Wir geben keinen Kommentar", hieß es am Mittwoch aus Luxemburg. Das Finanzunternehmen Blackstone hatte sich vergangene Woche aus dem Bieter-Rennen zurückgezogen.

"Auch wenn es eine große Mehrheit für die unternehmerische Notwendigkeit der strategischen Partnerschaft gibt: Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe, die nicht nur innerhalb des Ligaverbands zwischen den Clubs, sondern teilweise auch innerhalb der Clubs zwischen Profis, Trainern, Clubverantwortlichen, Aufsichtsgremien, Mitgliederversammlungen und Fangemeinschaften für große Auseinandersetzungen sorgt, die mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Wettbewerbs gefährden", sagte Watzke.

"Der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe."

— Hans-Joachim Watzke

Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Clubs könne in Anbetracht der Umstände im Ligaverband nicht mehr sichergestellt werden, so der 64-Jährige.

Streit ums Votum von 96- Geschäftsführer Kind

Die 36 Bundesliga-Clubs hatten sich im Dezember im zweiten Anlauf zunächst für den Einstieg eines Investors entschieden. Die dafür notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde bei der Abstimmung nur knapp erreicht. Aufgrund der umstrittenen Rolle von Hannover-Geschäftsführer Martin Kind steht der Verdacht im Raum, dass es bei dem Votum einen Verstoß gegen die 50+1-Regel gegeben haben könnte. Die Regel begrenzt den Einfluss externer Geldgeber bei Clubs der Ersten und Zweiten Liga.

Es dürfe nicht verkannt werden, dass es diesem Votum aufgrund der Vorgänge um Hannover 96 an breiter Akzeptanz fehle, stellte Watzke nun fest. "Darüber hinwegzugehen, darf vor dem Hintergrund des hohen Guts, das wir mit der 50+1-Regel in unseren Händen halten, nicht unser Ansatz sein. Das DFL-Präsidium steht einmütig zur 50+1-Regel." Jede erneute Abstimmung würde weitere rechtliche Fragen zur Bewertung des im Dezember getroffenen Beschlusses aufwerfen, fügte Watzke hinzu. "Dies zu vermeiden und zu einem geordneten Spielbetrieb zurückzukehren, muss das vorrangige Ziel der DFL sein."

Hannovers Vereinsführung hatte Kind angewiesen, gegen den Investoren-Einstieg zu stimmen. Das Abstimmungsergebnis und die öffentlichen Bekenntnisse von Antragsgegnern lassen jedoch darauf schließen, dass der 79-Jährige mit Ja gestimmt und dem DFL-Plan damit zur nötigen Mehrheit verholfen hat. Kind selbst äußert sich nicht zu seinem Votum.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 21.02.2024 | 17:20 Uhr