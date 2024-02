Übereinstimmende Medienberichte Trainer Steffen Baumgart vor Unterschrift beim HSV Stand: 19.02.2024 20:21 Uhr

Trainer Steffen Baumgart kehrt offenbar in den Norden zurück - zum HSV. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll er beim Hamburger Fußball-Zweitligisten die Nachfolge von Tim Walter antreten.

Das berichteten die "Sportbild" und der TV-Sender "Sky" am Montagnachmittag. Demnach soll der 52-Jährige in der Hansestadt einen Vertrag bis 2025 erhalten. Zuvor hatten unter anderem das "Hamburger Abendblatt" und die "Hamburger Morgenpost" berichtet, dass Sportvorstand Jonas Boldt den Coach am Sonntag kontaktiert haben soll.

Der bestätigte die Gespräche am Montag selbst. "Ja, wir führen Gespräche", sagte Baumgart bei "Sky". Der HSV verkündete zunächst die Einigung nicht, bestätigte gegenüber dem Sport Informations Dienst (SID) aber ebenfalls Gespräche.

HSV für Baumgart der "Kindheitsverein"

Der gebürtige Rostocker hatte Köln nach zweieinhalb Jahren in beiderseitigem Einvernehmen verlassen, die Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten. Seitdem war der Ex-Profi immer wieder mit den Hamburgern in Verbindung gebracht worden, da der 52-Jährige als Fan des Traditionsclubs gilt und ihn einmal seinen "Kindheitsverein" nannte: "Ich bin von Kind auf immer ein bisschen HSV-Fan gewesen. Das bin ich geworden, als der Klub noch eine Größe war."

Baumgarts Vertrag mit dem FC wurde bereits aufgelöst, er würde keine Ablöse kosten. Neben dem Ex-Profi waren in Hamburg auch die Namen von Lukas Kwasniok (SC Paderborn) sowie von Jon Dahl Tomasson (vereinslos) und Johannes Hoff Thorup (FC Nordsjaelland) gehandelt worden.

Polzin-Einstand gegen Rostock nicht geglückt

Walter war in Hamburg vor einer Woche entlassen worden, beim 2:2 am Wochenende bei Hansa Rostock saß dessen ehemaliger Assistent Merlin Polzin als Interimstrainer auf der Bank. Boldt wollte sich im Rahmen des Rostock-Spiels öffentlich in der Trainer-Frage nicht festlegen.

Es gebe "auf jeden Fall" die "Idee", dass Polzin den HSV auch gegen die SV Elversberg (Sonntag, 13.30 Uhr/im Livecenter bei NDR.de) betreue, sagte der Manager bei "Sky": "Aber der Fußball ist sehr dynamisch und viele Dinge spielen eine Rolle". Der HSV hat als Tabellendritter bereits vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

In den beiden ersten Heimspielen des Jahres gegen den Karlsruher SC (3:4) und Hannover 96 (3:4) kassierten die Norddeutschen acht Gegentreffer.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 19.02.2024 | 13:20 Uhr