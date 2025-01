NDR-Sport Lys will nach Achtelfinal-Einzug bei Australian Open hoch hinaus Stand: 26.01.2025 10:47 Uhr

Der Sprung in die Top 100 der Tennis-Welt soll für die Hamburgerin Eva Lys der Startschuss für weitere Erfolge sein. Sie habe in verschiedener Hinsicht eine Schallmauer durchbrochen, sagte die 23-Jährige am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF. "In den vergangenen Jahren habe ich genau auf diesen Moment hingearbeitet", erklärte Lys, "aber wenn ich ganz nah dran war, kam auf einmal dieser Kopfmensch zurück, dann konnte ich diese Mauer nicht durchbrechen." Mit dem völlig überraschenden Achtelfinaleinzug bei den Australian Open kam der Sprung nun "wirklich aus dem Nichts, ich hatte mit dem Turnier ja schon abgeschlossen". Lys war in der Qualifikation gescheitert, rückte dann aber als "Lucky Loser" ins Hauptfeld nach. | 26.01.2025 10:45