2. Bundesliga Live-Blog 2. Liga: Shapourzadeh soll offenbar Hansa-Sportdirektor werden

St. Pauli und Holstein Kiel feiern ihre Bundesliga-Aufstiege am Pfingstmontag. Hansa Rostock hofft noch auf den Klassenverbleib und kämpft am letzten Spieltag am Sonntag um die Teilnahme an der Relegation. News und Hintergründe zur 2. Liga im Live-Blog bei NDR.de.

Hansa offenbar vor Verpflichtung von Shapourzadeh

Beim FC Hansa Rostock ist die Entscheidung über einen neuen Direktor Profifußball offenbar gefallen. Wie die "Bild" am Mittwochmorgen berichtet, soll Amir Shapourzadeh den Posten bei dem Tabellen-17. der Zweiten Liga in Zukunft einnehmen. Der 41-Jährige war bis Anfang Februar Sportdirektor beim Nordrivalen VfL Osnabrück und ist aktuell noch als Berater des Managements bei den Niedersachsen tätig. Der Deutsch-Iraner würde an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Als Spieler stand Shapourzadeh von 2004 bis 2008 bei Hansa unter Vertrag.

Kiel feiert Pfingstmontag mit Korso durch die Stadt

Holstein Kiel hat weitere Details für die große Aufstiegsfeier am Pfingstmontag (20. Mai) bekannt gegeben. Die komplette Mannschaft, Trainer und Staff werden mittags mit einem Korso starten und sollen am Nachmittag am Rathausplatz ankommen. "So möchten wir möglichst vielen Fans an unterschiedlichen Stellen in der Stadt noch einmal die Möglichkeit geben, diese sensationelle Saison und den Aufstieg in die Bundesliga gemeinsam mit unserer Profimannschaft zu feiern", teilte der Club mit. Weitere Einzelheiten sollen in den kommenden Tagen folgen.

Kiel oder St. Pauli? DFL plant mit Zweitliga-Meisterschale zweigleisig

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bereitet für die Übergabe der Meisterschale in der 2. Fußball-Bundesliga zwei Standorte vor. Die beiden feststehenden Aufsteiger FC St. Pauli sowie Holstein Kiel können beide noch den Titel gewinnen. Bei einem Kieler Platz eins erhält die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp die Meisterschale direkt nach der Partie bei Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Wenn St. Pauli in der parallel stattfindenden Begegnung bei Wehen Wiesbaden den ersten Platz einfährt, erhält der Hamburger Club die Schale aber erst am Montag bei den Aufstiegsfeierlichkeiten auf dem Spielbudenplatz.

St. Pauli am Pfingstmontag: Rathaus, Demo, Aufstiegssause

Die Stadt Hamburg ehrt Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli am Pfingstmontag mit einem Empfang im Rathaus. "Es ist eine gute Tradition, dass der Senat besondere Leistungen und Erfolge Hamburger Sportvereine mit einem Senatsempfang im Rathaus würdigt", heißt es in der Einladung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an St. Paulis Präsident Oke Göttlich.

Am selben Tag steigt auch die große Party der Kiezkicker, zu der auch eine "Demonstration für Demokratie und Clubkultur" zählt. Die Details der Feierlichkeiten sind aktuell noch in der Abstimmung und sollen zeitnah veröffentlicht werden.

Holstein-Party im Landtag - Daniel Günther glücklich

Liveband, Jubelstürme, Konfettiregen: So eine Party hatte der Kieler Landtag wohl noch nie erlebt. Als die Aufstiegshelden von Holstein Kiel am Dienstag das Parlament enterten, war auch Ministerpräsident Daniel Günther endgültig aus dem Häuschen. "Wir sind wahnsinnig stolz auf euch und trauen euch auch in der Ersten Liga alles zu", rief der Landesvater dem Team von Trainer Marcel Rapp zu. Der Aufstieg habe eine "Riesenbedeutung" für das Land", sagte Günther.

Handball habe das Bundesland mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt seit Jahren im Sport repräsentiert, "Fußball hat aber natürlich noch einmal eine andere gesellschaftliche Breite. Das ist der Hammer, hat Ausstrahlungskraft und wird für Schleswig-Holstein ein Riesengewinn sein."

"Ich bin davon überzeugt - so stark, wie sie in der 2. Liga gespielt haben, dass sie absolut das Zeug haben, auch in der 1. Liga jede Mannschaft zu schlagen. Die haben Bayern hier weggehauen, warum sollten sie nicht andere Mannschaften auch weghauen? Ich traue ihnen alles zu, sie sind super aufgestellt."

— Ministerpräsident Daniel Günther

Am Pfingstmontag (20. Mai) plant die Landeshauptstadt Kiel dann eine Aufstiegsfeier. Sie soll auf dem Rathausplatz stattfinden.

"Skipper" Irvine: Party-Tage für St. Paulis Identifikationsfigur

Der Australier verkörpert den Hamburger Bundesliga-Aufsteiger wie kein Zweiter. Dabei sind die Tage für den 31-Jährigen nicht nur sportlich besonders.

Der Eintracht-Erfolg hat einen Namen: Daniel Scherning!

Der BTSV-Trainer Daniel Scherning, erst seit November im Amt, hat einen ganz großen Anteil am Ligaverbleib des Fußball-Zweitligisten.

Schulte über St.-Pauli-Aufstieg: "Momente, die man nie vergisst"

Helmut Schulte muss es wissen: 1988 stieg auch er als Trainer mit den Hamburgern auf. Für St. Paulis Coach Fabian Hürzeler findet er lobende Worte.

Das war die Sondersendung zum Aufstieg von Kiel und St. Pauli

So sehen Sieger aus - St.-Pauli-Videos satt

Kommentar: Die Bundesliga darf sich auf St. Pauli freuen

Der FC St. Pauli hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Mit einem unwiderstehlichen "Wir"-Gefühl, attraktivem Fußball und verdient. Fußball-Deutschland darf sich auf die "Freibeuter der Liga" freuen, meint NDR Reporter Matthias Dröge in seinem Kommentar.

"Ach, ist der Rasen schön grün"

Ein Stück vom Aufstieg - wer will es nicht.

Ein weiblicher St.-Pauli-Fan mit einem Stück Rasen in der Hand.

Relegation mit Hansa Rostock? Dann am 24. und 28. Mai

Wir schalten noch mal eben zurück nach Mecklenburg: Durch den seit heute ebenfalls feststehenden Klassenerhalt von Pokalfinalist Kaiserslautern wird die Relegation zwischen dem Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wie geplant am 24. und 28. Mai (jeweils 20.30 Uhr) stattfinden. Schafft es Hansa Rostock noch auf Tabellenplatz 16, wäre Preußen Münster oder Jahn Regensburg der Gegner.

St. Pauli ist Bundesligist und der Kiez feiert

Bundesliga-Service-Post für Fans des FC St. Pauli und Holstein Kiel

Vielleicht schon mal dick im Kalender notieren: Der erste Spieltag der Bundesligasaison 2024/2025 wird vom 23. bs 25. August angepfiffen. Wann die DFL die Spielpläne veröffentlicht, steht noch nicht fest - Ende Juni vermutlich.

Hilft St. Pauli Hansa Rostock am letzten Spieltag?

Diese Zweitligasaison war schon reich an speziellen Spielplan-Konstellationen und bietet für das Finale am nächsten Sonntag (ab 15.30 Uhr im NDR Livecenter) nun noch eine Art i-Tüpfelchen. Ausgerechnet der FC St. Pauli tritt dann beim Drittletzten SV Wehen Wiesbaden an und kann dem Vorletzten Hansa Rostock Schützenhilfe leisten. Beide Clubs pflegen alles andere als eine Freundschaft. Die Mecklenburger liegen einen Punkt hinter Wiesbaden und haben Paderborn zu Gast.

Bilder sagen manchmal einfach mehr als Worte

Kommentar zu Braunschweig: Trainerwechsel Schlüssel zum Klassenerhalt

Eintracht Braunschweig hat den Zweitliga-Klassenerhalt am vorletzten Spieltag durch einen Sieg gegen Wehen Wiesbaden perfekt gemacht. Die Basis, eine weitere Zittersaison zu vermeiden und ein erfolgreicheres drittes Zweiliga-Jahr zu spielen, ist vorhanden, meint NDR Reporter Patrick Halatsch in seinem Kommentar.

St. Pauli on Fire - Ausnahmezustand in der Kabine

Eintracht-Coach Scherning: "Mannschaft hat Überragendes geleistet"

Braunschweigs Trainer Daniel Scherning war nach dem entscheidenden Sieg gegen Wehen Wiesbaden vollkommen geschafft, aber überglücklich: "Da fällt jetzt viel ab. Das Spiel war brutal intensiv. Ich freue mich für die Jungs, die sich heute belohnt haben. Die Mannschaft hat in den letzten Monaten Überragendes geleistet. Mal sehen, ob die neue Generation noch Feiern kann."

Hürzeler: "Ich kann zum Feierbiest werden"

Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler lässt lieber anderen den Vortritt, kündigt aber Großes an: "Ich bin niemand, der gern im Vordergrund ist. Dafür, was die Mannschaft heute geleistet hat, soll sie auch gebührend gefeiert werden. Ich kann auch mal zum Feierbiest werden und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auch passieren."

St.-Pauli-Präsident Göttlich: "Forza St. Pauli"

St. Paulis Päsident Oke Göttlich ist überglücklich, hebt den Aufstieg unter Tränen auf eine höhere Ebene: "Das ist für die Leute, die sich immer positionieren, immer aktiv sind und es deswegen nicht immer allen einfach machen. Ich bin so glücklich über diese ganze Arbeit und Energie, die der sportliche Bereich reingegeben hat. Es ist für alle da draußen, die immer eine andere Meinung haben, die auch mal gegen ein paar Dinge sind, die in dieser Gesellschaft einfach scheiße laufen. Forza St. Pauli."

Fan-Stimmen zum Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli

St.-Pauli-Party am Knust - Grenzenloser Jubel beim Schlusspfiff

Fundkiste! Die Aufstiege des FC St. Pauli

Bürgermeister Tschentscher gratuliert St. Pauli

Gerettet! Eintracht Braunschweig bleibt Zweitligist

Und auch im Eintracht-Stadion brechen jetzt alle Dämme. Braunschweig schlägt Wehen Wiesbaden und bleibt Zweitligist. Gleichzeitig lassen die "Löwen" durch den Sieg Hansa Rostock weiter vom Klassenerhalt träumen. Am letzten Spieltag können die Mecklenburger zumindest noch den Relegationsrang erreichen.

Platzsturm im Eintracht-Stadion

Platzsturm am Millerntor - es brechen alle Dämme

Was für Szenen am Millerntor, der Platz ist von den Fans gestürmt. St. Pauli ist eine einzige Jubeltraube. Menschen über Menschen, es ist kein grün mehr zu sehen. Aufstiegcoach Fabian Hürzeler wird auf Schultern getragen.

Fans des FC St. Pauli stürmen nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld, um den Aufstieg in die Erste Bundesliga zu feiern.

Bundesliga-Aufstieg - Party bei St. Pauli!

Es ist vollbracht - das Millerntor rastet aus! Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Mit dem Sieg gegen Absteiger VfL Osnabrück haben die Kiezkicker den Aufstieg perfekt gemacht.

764 Kilometer für St. Pauli

Wird schwierig auf den letzten Drücker, aber wir versuchen es mal hierüber. Helfende Hände werden sicher vor dem Millerntor fündig bei der Suche nach dem Marathonmann.

Fan des FC St. Pauli

"Nie mehr Zweite Liga" - Holstein Kiel, wie es singt und lacht

Die Fußballer von Holstein Kiel haben nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga die Nacht zum Tag gemacht. Selbst der sonst eher nüchtern daherkommende Erfolgscoach Marcel Rapp wurde zum "Feierbiest". Und Verteidiger Timo Becker kündigte an, drei Tage lang nicht schlafen zu wollen. Bevor er mit seinen Teamkameraden auf Piste ging, klaute er noch rasch ein paar Schuhe.

Vorfreude à la St. Pauli auf ein Fußballfest

Fanmarsch in Hamburg: Das sagen die St.-Pauli-Fans vor der Partie

Fußball trifft Musik: St.-Pauli-Spiel live vertont

Sollten die "Kiezkicker" heute aufsteigen, dann auf ganz besondere Art und Weise: live vertont. In der Laeiszhalle spielen das Ensemble Resonanz sowie Matthew Herbert und seine Band die Partie der Hamburger gegen den VfL Osnabrück unter dem Titel "The Game" nach.

Fanmarsch in Hamburg startet am Gänsemarkt

Der Fanmarsch der Anhänger des FC St. Pauli in Hamburg soll am Gänsemarkt starten. Einer der Wege, um dorthin zu kommen, führt offenbar durch den alten Elbtunnel.

Stimmlich starke "Störche" ...

Bei allem, was heute in Hamburg passieren kann, hier noch der Videobeweis, dass es bei den Kielern nicht nur gute Kicker, sondern auch viel musikalisches Talent gibt.

Partyzentrale Kiel! So feiert die Stadt ihre Helden

Fotos für die Holstein-Kiel-Ewigkeit

Am Pfingstmontag schon was vor?

"Play me!" Kieler Helden-Interviews satt

Wie sieht es eigentlich in Kiel aus? Wild!

Stöver: "Haben die Kirsche auf die Sahne gebracht"

Aus der Rubrik "Uwe Stöver, Bäcker aus Leidenschaft": "Wenn sie einen Kuchen backen, dann gehört nicht nur die Sahne darauf, sondern auch die Kirsche. Und wir haben heute die Kirsche auf Sahne gebracht", sagte Kiels Geschäftsführer. "Das haben wir 2021 nicht geschafft. Deswegen ist das überragend."

Trainer Rapp: "Bin nicht das große Feierbiest, aber heute Abend bin ich da"

"Unbeschreiblich, heute war die Krönung einer tollen Saison. Wir sind überglücklich", sagte Aufstiegscoach Marcel Rapp dem NDR. "Die Jungs haben es einfach verdient aufzusteigen, weil sie alles dafür gegeben haben." Und auch für den Trainer der "Störche" heit es heute abheben: "Ich bin jetzt nicht so das große Feierbiest, aber wenn es drauf ankommt, dann bin ich da. Und heute Abend bin ich da."

Holstein Kiel: Gekommen, um zu bleiben

Mit norddeutscher Ruhe und Gelassenheit ist die KSV so weit gekommen. Und wenn alles so läuft wie bisher, dann sind die Kieler gekommen, um zu bleiben, meint NDR Reporter Jan Neumann in seinem Kommentar.

Glückliche Kiel-Fans in der Forstbaumschule

Holtby: "Morgen ist Muttertag, da muss man schon fit sein"

Vollgas? Lewis Holtby ist da schon einen Gedankengang weiter: "Morgen ist Muttertag, deswegen muss man schon fit sein." Na dann...

Kiels Lewis Holtby

Der kleine Fiete möchte aus dem Bizeps-Bällebad abgeholt werden

Darf ich da mal durch?

Kiels Spieler feiern mit den Fans gemeinsam den Aufstieg

Die Holstein-Tore der Saison gefällig?

Kiels Remberg: "Unfassbar! Vollgas heute"

Kiels Nicolai Remberg ist völlig geflasht von den Fans: "Das ist unfassbar. Auch wie die uns schon vor dem Spiel gepusht haben, an unseren Bus geklopft haben. Das hat am Ende glaube ich noch mal den letzten Push gegeben", sagte der Aufsteiger dem NDR. "Und dann stehst du da oben und guckst und alle freuen sich einfach. Es gibt glaube ich als Fußballer nichts schöneres", so Remberg weiter, der eine klare Marschroute für heute hat: "Vollgas".

"Einfach nur geil" - Die Forstbaumschule steht Kopf

Aufstiegsselfie des Jahres?

Wehlmann: "Heute werden alle Bremsen gelöst"

"Bundesliga - das klingt überragend. Höchsten Respekt an alle Beteiligten, die daran gearbeitet haben. Ich bin ja noch nicht so lange dabei", sagte KSV-Sportchef Carsten Wehlmann, der erst Anfang März bei den Kielern als Nachfolger von Uwe Stöver angeheuert hatte, dem NDR. Der 51-Jährige kündigte eine große Party an: "Heute werden alle Bremsen gelöst."

THW Kiel gratuliert Holstein Kiel

Trainer Rapp herzt alle - Mannschaft "flüchtet" aufs Dach der Auswechselbank

Aufstiegscoach Marecl Rapp kann sich vor Umarmungen kaum retten, ist überglücklich. Erfrischungsgetränke in gold-gelblicher Farbe werden gereicht. Die Selfie-Dichte ist am Limit. Jeder will ein Stück von seinen Helden haben. Auch die Tornetze sind vor den Fans nicht sicher. Die Mannschaft hat sich auf das Dach der Auswechselbank "gerettet".

Kiels Spieler feiern mit den Fans gemeinsam den Aufstieg

Grenzenloser Jubel im Holstein-Stadion

Die Fans haben den Rasen gestürmt, feiern mit ihren Helden. Ein Meer von blauer Freude ist im Holstein-Stadion zu sehen.

Bundesliga-Aufstieg! Holstein Kiel hat Historisches geschafft

Aufstieg und Ausnahmezustand im Holstein-Stadion: Kiel hat es geschafft! Durch das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf steigen die "Störche" in die Bundesliga auf. Historisch! Holstein Kiel ist damit der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein. Im Stadion brechen alle Dämme, die Fans stürmen den Platz.

Feierstimmung beim Kieler Fanmarsch

Kommentar: Der HSV an einem neuen Tiefpunkt

Der HSV hat auch im sechsten Jahr den Bundesliga-Aufstieg verpasst. Neu ist: Stadtnachbar FC St. Pauli wird Hamburg wohl wieder auf die Landkarte der Beletage des deutschen Fußballs setzen. Es ist ein neuer Tiefpunkt für die "Rothosen", dabei ist das "Worst-Case-Szenario" vor allem eins: selbstverschuldet, meint Tobias Knaack in seinem Kommentar.

