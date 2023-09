NDR-Sport Kunze vs. Kunze: Duell der Zwillinge im Nordduell Hannover - Osnabrück Stand: 15.09.2023 11:58 Uhr

Hannover 96 empfängt den VfL Osnabrück zum Niedersachsen-Nordduell in der 2. Liga. Während 96 oben dranbleiben und der VfL seine Ergebnis-Krise beenden will, ist die Partie vor allem für zwei Spieler eine ganz besondere.

Die Zuschauer des Nordduells werden am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Zweikämpfen im Mittelfeld ab und zu zweimal hingucken müssen. Spielt da jetzt ein und derselbe für beide Mannschaften? Nicht ganz, aber mit Fabian (Hannover 96) und Lukas Kunze (VfL Osnabrück) treffen Zwillingsbrüder in dem 2.-Liga-Duell direkt aufeinander.

"Sportlich haben wir ein gesundes Konkurrenzverhältnis, führen aber kein Privatduell."

— Lukas Kunze von Hannover 96

In der Jugend und auch noch in der Regionalliga beim SV Rödinghausen spielten die beiden zusammen in einer Mannschaft. Danach zog es den eine Minute älteren Fabian Kunze zu Arminia Bielefeld und dann nach Hannover. Bruder Lukas heuerte beim VfL Osnabrück an und schaffte im vergangenen Sommer mit den Lila-Weißen den Aufstieg in die 2. Liga.

"Es war gut, dass wir einander hatten, und einen, den man besser kennt als alle anderen, an seiner Seite wusste", sagte Lukas Kunze dem "Kicker" über die gemeinsamen Anfangsjahre. "Aber es war uns immer klar, dass sich die Wege irgendwann trennen." Und mit Blick auf das Aufeinandertreffen am Sonntag fügte der etwas offensiver ausgerichtete Lukas Kunze hinzu: "Sportlich haben wir ein gesundes Konkurrenzverhältnis, führen aber kein Privatduell."

Da beide im Zentrum ihrer Teams spielen, wird es zu direkten Duellen auf dem Rasen kommen. "Da wir beide im Mittelfeld spielen, werden wir uns zwangsläufig mal über den Weg laufen - und dann werden wir sehen, was passiert", sagte Osnabrücks Kunze.

VfL-Coach Schweinsteiger zuversichtlich

Er steht mit seinem VfL unter größerem Druck als sein Bruder im 96-Dress. Nach dem jüngsten 0:1 gegen Aufsteiger Elversberg finden sich die Osnabrücker am Tabellenende wieder. Nur ein Punkt aus vier Partien hat das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger schon früh unter Zugzwang gebracht. Der Coach wird trotzdem nicht unruhig: "Wir verfolgen einen langfristigen Plan und sind auch nicht weit weg von der Musik. Wir sind in jedem Spiel auf Augenhöhe."

VfL-Programm: Nach Hannover kommt der HSV

Gegen Hannover würde der erste Saisonsieg sicher doppelt guttun für die Osnabrücker. Denn der nächste Heimgegner heißt Hamburger SV, und da dürften die Trauben für Lukas Kunze und Co. noch höher hängen.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, F. Kunze, Leopold, Köhn - Schaub - Tresoldi, Teuchert

VfL Osnabrück: Grill - Ajdini, Gyamfi, Thalhammer, Kleinhansl - L. Kunze, Gnaase, Cuisance, Tesche - Engelhardt, Wriedt

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 17.09.2023 | 22:50 Uhr