NDR-Sport Krise beim HSV: Entscheidung über Baumgart-Zukunft offenbar heute

Stand: 24.11.2024 10:38 Uhr

Für Trainer Steffen Baumgart wird die Luft beim Fußball-Zweitligisten HSV nach dem fünften sieglosen Pflichtspiel in Folge offenbar dünner. Nach einem Medienbericht wird am Sonntagvormittag bei einem Krisengipfel über die Zukunft des 52-Jährigen berraten.

Laut Informationen der "Bild" wird es am Sonntagvormittag im Volksparkstadion zu einer Art Krisengipfel kommen. Dabei solle sich Baumgart vor Claus Costa, Direktor Profifußball, und Sportvorstand Stefan Kuntz erklären, heißt es. Beide hatten am Samstagabend nach dem 2:2-Remis gegen den FC Schalke 04 keine Stellungnahme zur Situation bei den Hamburgern abgegeben.

Es war die vierte sieglose Zweitliga-Partie in Serie für den HSV, der damit den Sprung auf Relegationsplatz drei verpasste. Zudem schied das Team im DFB-Pokal beim SC Freiburg aus (1:2). Neben den enttäuschenden Resultaten ist auch die fußballerische Entwicklung der Mannschaft besorgniserregend.

Gegen Schalke gaben die Hanseaten erneut eine Führung aus den Händen und ließen es insgesamt an mentaler und spielerischer Stabilität vermissen.

Baumgart weiter von sich und dem HSV-Weg überzeugt

Baumgarts Analysen zum Duell mit Schalke waren anschließend zumindest diskussionswürdig. So sprach der 52-Jährige beispielsweise von einer "sehr guten ersten Halbzeit", obwohl sein Team in der Vorwärtsbewegung aus neutraler Sicht nur wenige gelungene Aktionen hatte. Bei beiden Treffern zur 2:0-Pausenführung profitierten die Hamburger von Schalker Fehlern. Viel mehr zeigten sie in einer insgesamt zähen Partie bis zur Halbzeit im Angriff nicht.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel besaß der HSV zwar zwei Chancen zum 3:0. Anschließend agierten die Hausherren aber zum wiederholten Mal in dieser Saison viel zu passiv und kassierten beinahe folgerichtig zwei Gegentore.

Das Remis sei nicht das, "was wir wollten", sagte Baumgart und sprach von einer "gewissen Enttäuschung". Zweifel am eingeschlagenen Weg und seiner Person hat der gebürtige Rostocker trotzt des durchwachsenen Saisonstarts nicht. "Ich bin der Richtige an der richtigen Stelle und das lasse ich mir auch nicht ausreden", sagte der Coach dem NDR.

Kuntz der letzte Fürsprecher von Baumgart?

Ob Sportvorstand Kuntz diese Meinung teil, bleibt abzuwarten. Der frühere Nationalspieler gilt eigentlich als Fürsprecher des Trainers. Doch Baumgarts Punkteschnitt von nur 1,59 Zählern aus 27 Partien als HSV-Coach sowie die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen könnten den Europameister von 1996 zum Umdenken bewegen.

Zumal ein Rauswurf des Trainers beim Aufsichtsrat vermutlich auf keine Widerstände treffen würde. Nach übereinstimmenden Medienberichten plädierte das Gremium bereits nach der vergangenen Serie, die der HSV auf Platz vier beendete, für eine Trennung von Baumgart. Stattdessen wurde Vorstand Jonas Boldt von seinen Aufgaben entbunden und durch Kuntz ersetzt.

Pikant dabei: Boldt soll wie der Aufsichtsrat ebenfalls für eine Entlassung des bis dato glücklosen Nachfolgers von Tim Walter gewesen sein.



24.11.2024 | 22:50 Uhr