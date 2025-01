NDR-Sport Kapitän Schonlau nach Pause zurück im HSV-Training Stand: 09.01.2025 13:52 Uhr

Kapitän Sebastian Schonlau vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat nach krankheitsbedingter Pause wieder das Training aufgenommen. Der Innenverteidiger absolvierte am Donnerstagmorgen in Belek/Türkei - dort bereitet sich der HSV gerade auf die Rückrunde vor - eine individuelle Trainingseinheit mit Reha-Coach Sebastian Capel. Schonlau hatte wegen eines grippalen Infekts den Abflug ins Trainingslager verpasst. Er war erst am Mittwoch in Belek angekommen. | 09.01.2025 13:50