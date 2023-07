NDR-Sport HSV verpflichtet bosnischen Abwehrspieler Hadzikadunic Stand: 06.07.2023 19:25 Uhr

Dennis Hadzikadunic heißt der vierte Sommerzugang des HSV. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler wechselt vom russischen Erstligisten FK Rostow zum Hamburger Fußball-Zweitligisten. Das gab der Club am Donnerstag bekannt.

Der 24-Jährige ist eigentlich noch bis 2026 an Rostov gebunden. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine ermöglicht es der Weltverband FIFA jedoch ausländischen Profis, ihren Vertrag in dem Land für ein Jahr auszusetzen. Diese Möglichkeit nutzte der HSV nun für diesen Transfer.

"Mit Dennis gewinnen wir für uns einen aggressiven, hart verteidigenden Innenverteidiger, der eine große Portion Erfahrung mitbringt", sagte der Hamburger Profifußball-Direktor Claus Costa am Donnerstagabend laut Mitteilung des Clubs.

Erfahrungen in Schweden und Spanien

Der 1,91 Meter Hadzikadunic wurde in der vergangenen Saison zunächst an seinen Heimatclub Malmö FF und dann an den spanischen Club RCD Mallorca ausgeliehen. Der Abwehrspieler wurde in Schweden geboren und bestritt auch mehr als 30 Junioren-Länderspiele für das Land. 2020 entschied er sich jedoch, künftig für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina zu spielen.

Hadzikadunic ist nach Guilherme Ramos (Arminia Bielefeld), Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig) und Levin Öztunali (Union Berlin) der vierte Sommerzugang bei den Hamburgern, die in der neuen Serie im sechsten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga schaffen wollen.

