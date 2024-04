NDR-Sport HSV: Spielt Laszlo Benes nie mehr für die Hamburger? Stand: 26.04.2024 13:57 Uhr

Beim Gastspiel von Fußball-Zweitligist HSV am Sonnabend bei Eintracht Braunschweig fällt Laszlo Benes verletzt aus. Kurz vor Ende der Saison stellt sich die Frage, ob der Hamburger Topscorer überhaupt noch für das Team von Trainer Steffen Baumgart auflaufen wird.

Der HSV-Coach hatte vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig (Sonnabend, 13 Uhr, im NDR Livecenter) zwar einerseits gesagt, dass man beim slowakischen Nationalspieler "von Tag zu Tag" denke und schaue, "wann er wieder einsatzbereit ist". Andererseits hatte er aber diesen Satz gesagt: "Wir hoffen, dass er überhaupt noch spielt."

Wegen muskulärer Probleme hatte der 26-Jährige, der es in 25 Einsätzen in dieser Saison auf 25 Scorer-Punkte bringt (zwölf Tore und 13 Vorlagen), das vergangene Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:1) verpasst und ist seitdem nicht auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Am Donnerstag soll er individuell im Kraftraum trainiert haben.

"Ich kann keine Prognose für die nächsten Spiele geben."

— HSV-Trainer Steffen Baumgart

"Wir werden nächste Woche sehen, ob er ins Lauftraining einsteigen kann", sagte Baumgart. Dann werde man sehen, "wie er die Belastung verträgt. So lange müssen wir warten. Deswegen kann ich keine Prognose für die nächsten Spiele geben."

Er hoffe natürlich, "dass er uns für das nächste Heimspiel zur Verfügung steht", ergänzte der 52-Jährige: "Das wäre sehr wichtig für uns." Dann geht es im Derby gegen den Stadtnachbarn FC St. Pauli (3. Mai, 18.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Der HSV-Topscorer will wieder erstklassig spielen

Konkreter ging der Trainer der Hamburger auf die Art von Benes' Verletzung nicht ein, die "Bild" berichtete von einer schweren Zerrung beim Slowaken.

Und so stellt sich die Frage, ob der Einsatz beim 2:2 in Magdeburg unter Umständen bereits das letzte Spiel des 26-Jährigen im Trikot des HSV gewesen sein könnte. Dem "Kicker" zufolge hat Benes in seinem bis 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel - die darin festgeschriebene Summe soll bei zwei bis drei Millionen Euro liegen.

Klar ist zudem, dass der offensive Mittelfeldspieler, der 2022 von Bundesligist Borussia Mönchengladbach an die Elbe gewechselt war, wieder erstklassig spielen möchte. Bislang kommt Benes für die "Fohlen" und den FC Augsburg auf insgesamt 65 Erstliga-Partien, in denen ihm zwei Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Benes möchte bei der EM in Deutschland dabei sein

Klar dürfte zudem sein, dass der Linksfuß seine Verletzung vor der im Sommer anstehenden Europameisterschaft, bei der er unbedingt dabei sein will, nicht verschlimmern möchte. Bisher hat er in 18 Länderspielen einen Treffer erzielt.

Bei der EM geht es für die Slowakei in der Vorrunde gegen Belgien (17. Juni), die Ukraine (21. Juni) und Rumänien (26. Juni). Zuvor sind noch Testspiele gegen San Marino (5. Juni) und Wales (9. Juni) geplant.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 27.04.2024 | 15:17 Uhr