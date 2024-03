NDR-Sport HSV-Mitglieder: Neue Rechtsform ja, Verkauf weiterer Anteile nein Stand: 23.03.2024 14:19 Uhr

Die Mitglieder des HSV e. V. haben am Sonnabend auf einer außerordentlichen Versammlung der Wandlung der "HSV Fußball AG" in eine "HSV Fußball AG & Co. KGaA" zugestimmt. Trotz des Rechtsform-Wechsels darf der Fußball-Zweitligist aber nicht mehr Anteile verkaufen, um so neues Kapital zu generieren.

Von Tobias Knaack und Jörg Naroska

Nur 272 Mitglieder (62,24 Prozent) stimmten dafür, dass der Anteil des HSV e.V. in der neuen KGaA von 75 Prozent auf 50 Prozent sinken könnte. Erforderlich wäre eine Dreiviertelmehrheit der Anwesenden gewesen. Damit hätte sich der HSV die Möglichkeit geschaffen, deutlich mehr Aktien als bisher an Investoren veräußern zu dürfen. Doch 165 Mitglieder votierten gegen diesen Plan.

Bei der zweiten Abstimmung des Tages hatte es per Handzeichen zunächst kein klares Ergebnis gegeben, eine elektronische Wahl musste entscheiden. Und sie fiel negativ aus. Damit ist klar: Der Club darf auch künftig nicht mehr Anteile als die aktuell in der AG veräußerten 24,9 Prozent verkaufen.

HSV: Mitglieder fast einstimmig für Änderung der Rechtsform

Somit hat sich der Verein, der sich nach Jahren der wirtschaftlichen Schieflage zuletzt etwas stabilisiert hatte, mit der Verabschiedung der neuen Rechtsform zwar eine neue Struktur gegeben. Die beispielsweise von Finanzvorstand Eric Huwer erhoffte Möglichkeit, zusätzliches Geld zu generieren, aber bleibt aus. In der aktuellen AG-Struktur ist dieses Potenzial ausgeschöpft.

Zuvor waren die Mitglieder - etwa 450 waren in Präsenz in der Wilhelmsburger Arena - dem Werben von Michael Papenfuß, Vizepräsident des e. V., des Abteilungsleiters des "HSV Supporters Clubs", Sven Freese, sowie von Finanzvorstand Huwer gefolgt: Fast einstimmig wurde die neue Rechtsform beschlossen. Erforderlich war auch hier eine Dreiviertelmehrheit.

Trennung von operativem Geschäft und Vermögen

Der Beschluss der neuen Rechtsform bedeutet, dass operatives Geschäft und Vermögen künftig in zwei Gesellschaften getrennt werden. Die "HSV Fußball AG" wird eine sogenannte Kommanditgesellschaft (HSV Fußball AG & Co. KGaA) und dabei künftig als reine Vermögensverwaltungsgesellschaft fungieren. Diese hat keinen Einfluss auf den Profi-Fußball.

Der sportliche Bereich liegt vollständig in der neugegründeten Aktiengesellschaft, die sich "HSV Fußball Management AG" nennen soll. Diese wird hundertprozentige Tochter des Vereins, Anteile daran dürfen nicht an Dritte verkauft werden. Dadurch ist sichergestellt, dass die 50+1-Regel eingehalten wird.

Verkauf aller Anteile in der Theorie möglich

Von der nun neu zu gründenden "HSV Fußball AG & Co. KGaA" könnten theoretisch alle Anteile verkauft werden. Dem aber schoben die Mitglieder mit ihrem Votum einen Riegel vor. Die HSV-Verantwortlichen hatten vorgehabt, 50 Prozent der Anteile herauszugeben.

Der Abstimmung am Sonnabend vorangegangen war die rund zwei Jahre währende Vorbereitung einer Arbeitsgruppe. Supporters-Chef Freese hatte vor der Abstimmung die "Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz der Arbeitsgruppe" gelobt.

Übergang in die KGaA bis Ende Juni

Vor der Veranstaltung hatte der Verein geäußert, im April die "HSV Fußball Mangement AG" gründen und parallel den Rechtsformwechsel der "HSV Fußball AG" in die "HSV Fußball AG & Co. KGaA" in die Wege leiten zu wollen. Die Umsetzung soll bis Ende Juni und damit zur kommenden Saison erfolgen.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 23.03.2024 | 16:17 Uhr