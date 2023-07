NDR-Sport HSV-Handballer mit bescheidenem Saison-Ziel Stand: 19.07.2023 15:49 Uhr

Der HSV Hamburg geht demütig in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Trotz des starken siebten Platzes in der vergangenen Spielzeit soll erst einmal schnell Abstand zum Tabellenende geschaffen werden. Zwei neue Spieler sollen dabei helfen.

"Dass eine Saison wie die vergangene nur schwer zu steigern ist, sollte jeder wissen", sagte Trainer Torsten Jansen am Mittwoch beim Trainingsauftakt im Hamburger Landesleistungszentrum.

Torhüter Johannes Bitter, der nach seiner Knieoperation hofft, zum Saisonstart wieder fit zu sein, ergänzte: "Wir können an einem guten Tag fast alle Mannschaften schlagen. Aber wir kämpfen erst einmal um die Punkte, die uns von unten fernhalten."

Zum Liga-Start dreimal auswärts in Folge

Dass dies schwer genug wird, zeigt allein der Blick auf den Liga-Auftakt mit drei Auswärtsspielen hintereinander. Nach dem Saisonstart am 24. August (19 Uhr) bei der SG Flensburg-Handewitt, geht es am 7. September zur MT Melsungen und dann schon am 10. September zum Champions-League-Sieger und Vizemeister SC Magdeburg. Das erste Heimspiel folgt am 16. September gegen den SC DHfK Leipzig. "Das ist ein brutal schweres Programm", sagte Bitter.

Zwei Neue für den Rückraum

Neu im Team der Hamburger sind zwei Rückraumspieler. Den Ungarn Zoran Ilic, jüngst U21-Vizeweltmeister geworden, bezeichnete Jansen als einen Spieler "mit einem wahnsinnigen Potenzial". Der Kroate Severec sei ein "sehr explosiver Eins-gegen-Eins- und ein starker Abwehrspieler".

Die beiden Neuen, die sich aktuell noch eine Wohnung teilen, fühlen sich vom Team gut aufgenommen. "Ich will mich als Spieler und als Mensch weiterentwickeln", sagte Severec. Und Ilic ergänzte: "Für mich als jungen Spieler ist der Wechsel nach Hamburg der richtige Schritt."

Tempospiel soll verbessert werden

Am frühen Donnerstagmorgen bricht das Jansen-Team in das Trainingslager nach Fuerteventura auf. Dort soll unter anderem am Tempospiel gearbeitet werden. Die Geschwindigkeit will Jansen "vorne und hinten", also im Angriff und in der Abwehr, erhöhen. Die Saisoneröffnung mit den Fans ist für den 6. August in der Sporthalle Hamburg vorgesehen.

