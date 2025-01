NDR-Sport Holstein Kiel reist zur Saisonvorbereitung in die USA Stand: 17.01.2025 17:38 Uhr

Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Holstein Kiel bereitet sich im Sommer in den USA auf die Saison 2025/2026 vor. Wie der Club am Freitag mitteilte, verbringen die "Störche" die Zeit vom 29. Juni bis zum 9. Juli 2025 in Minnesota. Dort steht auch ein Testspiel gegen Minnesota United FC an. "Diese Reise ist eine große Chance, den deutschen Fußball und vor allem Holstein Kiel in Amerika zu präsentieren", sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann und ergänzte: "Und das knapp ein Jahr vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko." | 17.01.2025 17:36