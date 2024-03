Handball European League "Heiße Phase" - TSV Hannover-Burgdorf empfängt Sävehof Stand: 25.03.2024 15:30 Uhr

Für den niedersächsischen Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf geht es in der European League ab sofort um alles oder nichts. Im Hinspiel der Play-off-Runde ist am Dienstagabend (20.45 Uhr) IK Sävehof zu Gast. Für TSV-Spielmacher Jonathan Edvardsson hat beim schwedischen Club einst alles begonnen.

Während sich die SG Flensburg-Handewitt direkt für das Viertelfinale der European League qualifiziert hat, muss Hannover-Burgdorf als Dritter seiner Gruppe für den erhofften Sprung in die Runde der letzten Acht einen Umweg in Kauf nehmen. In der Play-off-Runde geht es gegen den siebenmaligen schwedischen Meister. Der Sieger dieses Duells - das Rückspiel findet am Dienstag kommender Woche im Göteborger Stadtteil Partille statt - trifft im Viertelfinale dann auf die Flensburger.

Edvardsson mit Sävehof zweimal schwedischer Meister

Für TSV-Rückraumspieler Jonathan Edvardsson ist der 1950 gegründete Idrottsklubben ein ganz besonderer Gegner. Der 26-Jährige kam in Partille zur Welt und machte beim IK Sävehof seine ersten Schritte im Handball. Später wurde er mit den Schwarz-Gelben zweimal schwedischer Meister, zuletzt in der Saison 2020/2021.

In jener Serie trumpfte Edvardsson groß auf. Er wurde zum besten Spieler der Handbollsligan und zum "Årets komet" ("Aufsteiger des Jahres") gewählt. Es folgte der Sprung in die Bundesliga, zur TSV Hannover-Burgdorf.

Deren Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen spricht mit Respekt vom kommenden Gegner: "Mit IK Sävehof erwartet uns ein schwedischer Traditionsclub, der in der bisherigen Europapokal-Saison mit guten Ergebnissen überzeugen konnte. Sie gelten als vielversprechende Talentschmiede, die in der Vergangenheit schon viele große Handballer hervorgebracht hat."

Das Teilnehmerfeld lichte sich, und so langsam gehe es in "die heiße Phase" der EHF European League, so Christophersen: "Wir brauchen Top-Leistungen gegen Sävehof, um das Viertelfinale zu erreichen und unseren Traum von einer Teilnahme am Final Four in Hamburg weiter am Leben zu halten."

Final Four am 25. und 26. Mai in Hamburg

Das Turnier in der Hansestadt findet am am 25. und 26. Mai statt. Für die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop ist es bis dahin noch ein weiter Weg, der in jedem Fall über Sävehof führt und im Erfolgsfall - praktisch in einem Nord-Süd-Bogen Richtung Hamburg - dann die Station Flensburg bereithielte.

