NDR-Sport Hansa Rostock unter Druck: Glückt bei Wehen Wiesbaden die Wende? Stand: 27.10.2023 16:10 Uhr

Die schwache Bilanz von nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien hat Fußball-Zweitligist Hansa Rostock unter Druck gesetzt. Am Sonntag beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden sollen drei Punkte her.

Wer "B" hat, soll jetzt bitteschön auch "A" wollen - so ließ sich Hansa-Trainer Alois Schwartz in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Wiesbaden (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) verstehen. "Wir haben im letzten Spiel gegen Holstein Kiel eine sehr gute B-Note gehabt - viele Torschüsse, viele Flanken. Aber wir haben keine A-Note hingekriegt. Und das ist, glaube ich, nun das Wichtigste, was man jetzt bringen muss - ein Ergebnis", so der 56-Jährige. Nur ein Sieg hilft in der Tabelle wirklich weiter.

Hansa Rostock in der Tabelle abgerutscht

Aber einen Dreier im Punktspiel hat es für die Mecklenburger im September und Oktober nur einmal gegeben - beim 1:0 am achten Spieltag zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Ansonsten nur Niederlagen, fünf an der Zahl. Mit der Folge, dass der zweite Tabellenplatz mit neun Punkten nach dem vierten Spieltag nur noch eine schöne Erinnerung ist.

"Wir müssen an die Leidenschaft herankommen, die wir immer gehabt haben, und dadurch auch mal wieder den Bock umstoßen."

— Hansa-Trainer Alois Schwartz

Die aktuelle Lage ist viel trister. Mit zwölf Zählern gehen die Norddeutschen als Viertletzter in den elften Spieltag. Allerdings ist die Hoffnung der Fans auf Besserung offenbar ungebrochen: 2.000 Anhänger werden das Team in Wiesbaden unterstützen.

Schwartz nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Dieser Support freue ihn natürlich, weil es nur zusammen gehe, sagte Schwartz, "doch letztlich sind wir auf dem Feld dafür verantwortlich, den Fans mal wieder ein Geschenk zu machen. Und das heißt, dass wir wieder an die Leidenschaft herankommen müssen, die wir immer gehabt haben, und dadurch auch mal wieder den Bock umstoßen. Von der Sache her wird es Zeit."

Mit dem bisherigen Abschneiden in der Saison ist natürlich auch der Coach nicht zufrieden. Schwartz: "Wir haben zuletzt ein bisschen zu viel liegen lassen. Ich glaube schon, dass wir drei Punkte hinterherhinken. Wenn wir jetzt gewinnen sollten, wäre es besser, aber noch nicht zufriedenstellend." Soll heißen: Mit einer einzigen starken A-Note möge sich bitte niemand im Team begnügen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Angha, Mathisen, Vukotic - Goppel, Fechner, Heußer, Catic - Bätzner, Lee - Prtajin

Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Strauß, Dressel, Vasiliadis, Schumacher - Ingelsson - Perea, Kinsombi

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 29.10.2023 | 22:50 Uhr