NDR-Sport Hansa Rostock mit neuem Mut zum Angstgegner Fortuna Düsseldorf Stand: 23.02.2024 11:55 Uhr

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Hansa Rostock gastiert am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf, das in der Rückrunde noch ohne Sieg ist. Der Direktvergleich der jüngeren Vergangenheit sieht aus Sicht des FCH schlimm aus. Doch es gibt Mutmacher.

Spaß hat das aus Sicht der Rostocker zuletzt definitiv nicht gemacht. 0:3 und 1:3 in Düsseldorf im Kalenderjahr 2022, 2:5 und 1:3 in den Heimspielen im Jahr darauf. Und nun? Gelingt am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt endlich die Trendwende und im sechsten Zweitliga-Duell mit der Fortuna seit der Rückkehr des FCH in diese Spielklasse zumindest ein Punktgewinn? Nur im ersten Aufeinandertreffen seit dem Aufstieg, Ende Oktober 2021, war dies durch ein 2:1 zu Hause geglückt.

Hansa zuletzt gegen den HSV deutlich verbessert

Zwei Dinge machen dem Tabellenvorletzten Mut. Zum einen hat Hansa am vergangenen Wochenende - insbesondere in der zweiten Hälfte - einen couragierten Auftritt gegen den HSV hingelegt und war dem Dreier näher als der Aufstiegskandidat. Die Mecklenburger zeigten Entschlossenheit, ein mutiges Passspiel, Laufbereitschaft, offensives Pressing und Zweikampfhärte.

Zum anderen ist die Rückrundenbilanz der Rheinländer mit drei Punkten aus fünf Partien so schwach, dass die Fortuna in der Tabelle erst einmal aus dem Kreis der Aufstiegsanwärter herausgerutscht ist.

Die aktuelle Form des Pokal-Halbfinalisten macht auch Hansa-Coach Mersad Selimbegovic Hoffnung. Zunächst gab es am Freitag ein ordentliches Lob für den kommenden Gegner. "Düsseldorf ist eine brutal starke Mannschaft", stellte der 41-Jährige klar, schob dann aber auch hinterher: "Im Moment haben sie eine kleine Ergebniskrise. Und ich hoffe, dass das noch eine Woche anhält."

"Ein echter Kracher wartet auf uns."

— Hansa-Coach Mersad Selimbegovic

Trotz der jüngsten Ergebnisse der Fortuna zählt sie Selimbegovic dennoch zu den sportlichen Schwergewichten der Liga. "Wir dürfen uns nicht hinten reindrängen lassen und müssen genauso mutig auftreten wie gegen Hamburg", sagte er.

Zwei wichtige Spieler fallen allerdings aus. Die Knieprobleme von Abwehrspieler Alexander Rossipal sind möglicherweise gravierender als befürchtet. Zudem habe sich Felix Ruschke im Spiel gegen den HSV eine Muskelverletzung zugezogen und werde ein bis zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen, sagte der Coach. Dafür gebe es in der Offensive gleich einige personelle Optionen: "Kai Pröger ist fit. Aber auch Juan Perea und Sveinn Gudjohnson haben ihre Sache sehr gut gemacht."

Allzu schlecht sind die Voraussetzungen also wohl nicht dafür, dass dem FCH Duelle mit der Fortuna nach langer Zeit wieder einmal Spaß machen.

Mögliche Aufstellungen:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, de Wijs, Gavory - Engelhardt - Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Tzolis - Daferner

Hansa Rostock: Kolke - Bachmann, Hüsing, Roßbach - Lang, Schumacher - Pröger, Dressel, Ingelsson - Perea, Junior Brumado

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 23.02.2024 | 22:50 Uhr