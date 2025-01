NDR-Sport Hannover 96 holt Defensivspieler Schmidt aus Freiburg Stand: 01.01.2025 13:58 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 leiht Kenneth Schmidt vom Bundesligisten SC Freiburg aus. Wie die Niedersachsen am Neujahrstag mitteilten, wechselt der 22 Jahre alte Junioren-Nationalspieler bis zum 30. Juni 2026 aus Leihbasis an den Maschsee. Der Linksfuß kann in der Innenverteidigung eingesetzt werden oder als Außenverteidiger agieren. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Wechsel zu Hannover 96 zustande gekommen ist, weil ich davon überzeugt bin, dass es der richtige Club ist, um meine nächsten Schritte zu machen", so Schmidt, "jetzt freue ich mich darauf, die Jungs kennenzulernen, möchte mich schnellstmöglich integrieren und mich dabei einbringen, dass wir eine maximal erfolgreiche Saison spielen." Wechsel Saison 2024/2025 | 01.01.2025 13:48