Strafe gegen Zweitligiste Hannover 96: 124.140 Euro Strafe wegen Pyrotechnik Stand: 07.02.2024 17:44 Uhr

Zweitligist Hannover 96 kommt das Fehlverhalten seiner Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Club aus Niedersachsen zu einer Geldstrafe in Höhe von 124.140 Euro.

96-Fans hatten vor und während des Spiels gegen den 1. FC Magdeburg (2:1) im vergangenen Oktober Pyrotechnik gezündet und eine Rakete abgeschossen. Wegen der Rauchentwicklung musste das Spiel kurzzeitig unterbrochen werden. Bis zu 41.380 Euro kann Hannover für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Dies müsste der Club dem DFB bis zum 30. September nachweisen.

Tickets könnten teurer werden

Die Niedersachsen werden nicht zum ersten Mal in dieser Höhe bestraft. In der vergangenen Saison lag die Höhe der Bußgelder zusammengerechnet bei 625.820 Euro. Das war fünfmal so viel wie in der Saison davor. Der Verein hatte deshalb schon angekündigt, die Verbandsstrafen zukünftig in die Preisgestaltung der Eintrittskarten einfließen zu lassen.

