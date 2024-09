Drei WM-Titel mit Deutschland-Achter Schlagmann Hannes Ocik beendet Ruder-Karriere Stand: 11.09.2024 13:11 Uhr

Hannes Ocik zieht einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Ruder-Karriere. Der gebürtige Rostocker holte drei WM-Titel, sieben EM-Siege und zwei olympische Silbermedaillen mit dem Deutschland-Achter. Zuletzt hatte er die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung für Olympia in Paris verarbeiten müssen. Nun will der 33-Jährige einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

In einem emotionalen Post auf seinem Instagram-Account verkündete der langjährige Schlagmann des Deutschland-Achters am Mittwoch das Ende seiner Laufbahn. "Nach 20 Jahren im Leistungssport ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Diese zwei Jahrzehnte voller harter Arbeit, Höhen und Tiefen sowie unvergesslicher Momente haben mich nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch geprägt", schrieb der Medaillensammler von der Schweriner Rudergesellschaft.

"Ich bin zu der Erkenntnis gekommen: 'Ocik Out'."

— Hannes Ocik

Nun sei für ihn der Moment gekommen, "Abschied zu nehmen", so Ocik. Ohne dabei explizit auf seine Nicht-Nominierung für den Deutschland-Achter für die Sommerspiele in Paris einzugehen, ließ er doch durchklingen, dass diese Enttäuschung nun zu dem Entschluss geführt habe, seine Karriere zu beenden: "In den vergangenen Wochen hatte ich viel Zeit, die Geschehnisse zu reflektieren und bin zu der Erkenntnis gekommen: 'Ocik Out'".

Vor Olympia in Frankreich war Ocik nach einer Pause zunächst wieder auf die Position des Schlagmanns im Achter gerückt, kurz vor den Spielen wurde er jedoch aussortiert.

Große Erfolge mit dem Deutschland-Achter

Ocik, der Ende August am Starnberger See die Sport- und Fußballmoderatorin Nele Schenker geheiratet hatte, feierte mit dem Flagschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) große Erfolge. Drei Welt- und sieben Europameisterschaftstitel schlagen für ihn mit dem Achter zu Buche. Zudem holte er 2016 und 2021 Olympia-Silber mit dem Boot.

"Diese Erfolge und die damit verbundenen Erlebnisse, wie die Weltbestzeitfahrt mit 5:18,68 in Poznan oder die besondere Ausfahrt beim SH Netzcup in Rendsburg 2019, gingen mir tief unter die Haut und bleiben unvergessen", schrieb Ocik, der sich beruflich schon lange ein zweites Standbein geschaffen hat. Er arbeitet seit 2017 bei der Bereitschaftspolizei in Rostock. Vor drei Jahren wurde der 33-Jährige zum Polizeiobermeister ernannt.

