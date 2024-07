NDR-Sport Fils am Rothenbaum im Finale - zieht Zverev nach? Stand: 20.07.2024 17:13 Uhr

Beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum steht der erste Finalist fest: Der Franzose Arthur Fils setzte sich am Sonnabend gegen Sebastián Báez (Argentinien) mit 6:2, 6:2 durch. Der topgesetzte Lokalmatador Alexander Zverev trifft im zweiten Halbfinale auf den Spanier Pedro Martinez.

Damit hat der an Position fünf gesetzte Fils nach der Nummer zwei der Setzliste nun auch die Nummer drei ausgeschaltet. Im Viertelfinale am Freitag hatte der Franzose gegen Holger Rune schon mit 6:4, 4:1 geführt, ehe der Däne verletzungsbedingt aufgab. Einen Tag darauf behauptete sich der 20-Jährige auch souverän gegen Báez.

Zverev im Halbfinale gegen Überraschung Martínez

Da stellt sich nun die Frage: Zieht Zverev nach? Der 27-Jährige trifft am späten Nachmittag auf den gleichaltrigen, in Hamburg ungesetzten Spanier Martinez. Und wie schon in den Runden zuvor gilt er ein weiteres Mal als klarer Favorit. Am Freitag wurde der Olympiasieger diesem Status voll und ganz gerecht. Der Titelverteidiger besiegte im Viertelfinale den Chinesen Zhang Zhizhen souverän mit 6:4, 6:3 und steht somit dicht vor seiner zweiten Endspielteilnahme am Rothenbaum in Folge.

Auch sein angeschlagenes linkes Knie machte dem 27-Jährigen beim Heimspiel keine Probleme. Martinez gewann sein Viertelfinale gegen Francisco Cerúndolo (Nummer 4, Argentinien) mit 1:6, 6:1, 6:4.

Für Zverev geht es am Rothenbaum auch darum, Selbstvertrauen vor den Olympischen Spielen in Paris zu tanken. Er startet in Frankreichs Hauptstadt gewissermaßen als Titelverteidiger ins Turnier. Zverev siegte 2021 in Tokio - und der Sand von Paris, wo in der kommenden Woche Olympia beginnt, liegt ihm durchaus. Das zeigte sein Finaleinzug bei den French Open im Juni. Und womöglich beginnen die Spiele für ihn gleich mit einem Höhepunkt. Der Hamburger könnte Deutschland bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger vertreten.

Krawietz/Pütz am Rothenbaum im Doppel-Finale

Das deutsche Olympia-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz hat am Sonnabend das Finale am Rothenbaum souverän erreicht. Gegen Hendrik Jebens/Constantin Frantzen gewannen sie mit 7:5, 6:3. Gegner am Sonntag sind die Franzosen Edouard Roger-Vasselin und Fabien Reboul.

