NDR-Sport Fehler-Festival in Kiel: Holstein verpasst Tabellenführung

Fehler-Festival in Kiel: Holstein verpasst Tabellenführung Stand: 20.08.2023 15:24 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Hamburger SV nicht von der Tabellenspitze verdrängen können. Die Schleswig-Holsteiner unterlagen am Sonntag zu Hause dem 1. FC Magdeburg mit 2:4 (0:2), weil sie sich zu viele individuelle Fehler leisteten.

Von Christian Görtzen

Viel schlechter hätte das Spiel für die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp am dritten Spieltag kaum starten können. Kiels Kapitän Philipp Sander spielte einen schlimmen Fehlpass, den FCM-Stürmer Luca Schuler für das frühe 0:1 nutzen konnte (2.).

Den zweiten Rückschlag gab es 20 Minuten später: Dieses Mal war es KSV-Keeper Thomas Dähne, der den Gästen einen Treffer schenkte. Der 29-Jährige ließ einen harmlosen Schuss auf die Tormitte vom Franzosen Jean Hugonet passieren - und schon lagen die Kieler nach zwei individuellen Fehlern mit 0:2 hinten.

Skrzybski macht den Holstein-Fans Hoffnung

Aber: Die Norddeutschen ließen sich davon nicht aus der Bahn werfen und setzten den Gegner mit einem frühen Anlaufen weiter unter Druck. Und genau damit gelang es ihnen, bei den Gästen einen technischen Fehler in der Ballannahme zu provozieren. Steven Skrzybski stibitzte die Kugel, drang von der rechten Außenseite in den Strafraum ein und machte es herausragend - er lupfte den Ball über Magdeburgs Torwart Dominik Reimann hinweg zum 1:2 ins Tor (32.). Mit dem Ergebnis ging es in die Pause.

Kiel gleicht aus...

Als die beiden Teams wieder zurück auf dem Rasen waren, ging es flugs hoch her. Dähne verhinderte mit einer Glanzparade das 1:3 (47.), dann traf Sander auf der anderen Seite mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze die Latte (49.), bevor er nur wenige Sekunden später jubeln durfte. Aus dem Gewühl heraus traf er zum 2:2 (50.) - und plötzlich fehlte dem Rapp-Team trotz des so verpatzten Beginns nur noch ein Tor zur Tabellenspitze. Lewis Holtby kam dem Ziel bald darauf schon sehr nahe: Sein Distanzschuss klatschte an die Latte (63.).

...und kassiert bald darauf das 2:3

Vorne Pech und hinten wieder ein dicker Patzer - und schon lag die KSV wieder zurück. Nachdem Patrick Erras ein Luftloch geschlagen hatte, schoss der erst kurz zuvor vom Gäste-Coach Christian Titz eingewechselte Luc Castaignos zum 3:2 für den FCM ein (68.). Glück hatten die Kieler, dass Baris Atik wenig später nur den Pfosten traf (73.). Doch Holstein half den Gästen noch einmal - durch eine missratene Abseitsfalle. Ahmet Arslan machte mit dem 4:2 alles klar (90.+1).

Für die Norddeutschen war das zweite Heimspiel der Saison ein ordentlicher Rückschlag, hatten sie in den ersten beiden Partien insgesamt doch nur ein Tor kassiert. Nach drei Spieltagen ist die KSV mit sechs Punkten und 5:5 Toren Tabellenfünfter.

Spielstatistik Holstein Kiel - 1.FC Magdeburg

3.Spieltag, 20.08.2023 13:30 Uhr

Holstein Kiel 2 1.FC Magdeburg 4

Tore:

0:1 Schuler (2.)

Schuler (2.) 0:2 Hugonet (21.)

Hugonet (21.) 1:2 Skrzybski (32.)

Skrzybski (32.) 2:2 Sander (50.)

Sander (50.) 2:3 Castaignos (68.)

Castaignos (68.) 2:4 Arslan (90. +1)

Holstein Kiel: Dähne - M. Schulz, Erras (76. Simakala), Kleine-Bekel - Rothe, Sander (76. Remberg), Ivezic (46. Holtby), Sterner - Pichler (46. Fridjonsson), Skrzybski (86. Arp), Machino

1.FC Magdeburg: Reimann - El Hankouri (64. Dzogovic), Heber, Piccini (63. Lawrence), Bell Bell - Hugonet, Elfadli, Conde (64. Gnaka) - Ceka (64. Castaignos), Schuler (78. Arslan), Atik

Zuschauer: 12400

