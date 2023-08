NDR-Sport FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf trennen sich 0:0 Stand: 05.08.2023 14:57 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist auch im zweiten Saisonspiel ohne Niederlage geblieben. Beim 0:0 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf war am Sonnabend allerdings auch ein Sieg möglich, die Kiezkicker vergaben reihenweise Torchancen.

Von Johannes Freytag

Vor allem Kapitän Jackson Irvine hatte zweimal das 1:0 auf dem Fuß, traf jedoch einmal nur die Latte und scheiterte später am starken Düsseldorfer Keeper Florian Kastenmaier. Die Fortuna hatte lediglich im ersten Durchgang gute Tormöglichkeiten. Danach spielte eigentlich nur noch St. Pauli, das ab der 86. Minute ohne Karol Mets auskommen musste, der nach einem groben Foul des Feldes verwiesen wurde.

So blieb es wie in der vergangenen Saison beim torlosen Remis. Kommenden Sonnabend (13 Uhr) gastieren die Hamburger bei der SpVgg Greuther Fürth.

Medic fehlt, Abschied "sehr wahrscheinlich"

Jakov Medic fehlte im Kader, der Abwehrspieler war am Freitag freigestellt worden "für Verhandlungen mit einem anderen Verein", wie Sportchef Andreas Bornemann vor der Partie erklärte. Dass Medic zu Ajax Amsterdam wechselt, wollte Bornemann nicht bestätigen, sagte aber: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass er uns verlassen wird."

Neuzugang Hauke Wahl stand für Medic in der Startelf, zudem setzte Trainer Fabian Hürzeler im Angriff auf Oladopo Afolayan, Andreas Albers saß dafür zunächst nur auf der Bank.

Torchancen hüben wie drüben

Die 29.000 Zuschauer am ausverkauften Millerntor-Stadion bekamen vom Anpfiff weg eine schwungvolle Partie zu sehen. Zunächst hatten die Gäste aus dem Rheinland ein klares Übergewicht, überrannten immer wieder die unsortiert wirkende Hamburger Abwehr, Ao Tanaka (5.) und Felix Klaus (6.) vergaben gute Gelegenheiten.

Nach der anfänglichen Schläfrigkeit fand auch St. Pauli in die Partie: Irvine traf nur die Latte (8.), Manolis Saliakas scheiterte an Düsseldorfs Keeper Kastenmaier (10.), ebenso wie Marcel Hartel (18.). Eine regelrechte Großtat vollbrachte Kastenmaier, als er Irvines Schuss aus sieben Metern gerade noch abwehren konnte (36.). Aber auch sein Gegenüber Nikola Vasilj bekam viel zu tun, parierte zweimal stark gegen Klaus (30., 38.).

St. Pauli erhöht den Druck

Auch nach Wiederanpfiff störte die Fortuna früh den Spielaufbau der Gastgeber, St. Pauli leistete sich immer wieder Ballverluste, die aber meist folgenlos blieben. Erst in der 55. Minute gab es wieder Torgefahr: Klaus setzte den Ball knapp am Pfosten vorbei, ebenso wie kurz darauf auf der Gegenseite Elias Saad (57.).

Die größte Möglichkeit zur Führung hatte jedoch erneut Irvine, der sich mit etwas Glück im Strafraum durchdribbelte, dann aber frei aus elf Metern an Kastenmaier scheiterte (61.). St. Paulis Druck wurde nun immer größer. Eric Smiths Pass ins Zentrum trudelte - leicht abgefälscht - die Torlinie entlang (69.). Kurz darauf setzte der Schwede einen Freistoß über das Tor (72.).

Gestrecktes Bein - Rot für Mets

Von der Fortuna war offensiv lange nichts mehr zu sehen, erst in der 78. Minute wurde es wieder brenzlig im Strafraum der Kiezkicker, Lars Ritzka klärte in höchster Not per Kopf zur Ecke.

Kurz vor dem Ende brachte Mets vor dem Strafraum mit gestrecktem Bein seinen Gegenspieler Jona Miemiec zu Fall - Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte dem Abwehrspieler zu Recht die Rote Karte. Den anschließenden Freistoß setzte Klaus knapp am Tor vorbei (86.). Die letzten Minuten der Partie gehörten den Gästen, bis auf einen weiteren Freistoß durch Klaus (90.+1) wurde es aber nicht mehr gefährlich.

Spielstatistik FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

2.Spieltag, 05.08.2023 13:00 Uhr

FC St. Pauli 0 Fortuna Düsseldorf 0

Tore:

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Ritzka, Metcalfe (70. Sinani), Saad (86. Treu) - Afolayan (81. Albers)

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, A. Hoffmann, de Wijs (83. Siebert), Gavory - Sobottka, Tanaka - F. Klaus, Appelkamp, Iyoha (70. Niemiec) - Ginczek (70. Vermeij)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 05.08.2023 | 19:30 Uhr