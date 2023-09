NDR-Sport Eintrag ins Goldene Buch: Basketball-Weltmeister Schröder in Braunschweig Stand: 13.09.2023 10:21 Uhr

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kommt nach Braunschweig. Der NBA-Profi wird sich am Freitag ins Goldene Buch seiner Heimatstadt eintragen und anschließend mit den Fans feiern.

Er freue sich sehr, dass der Kapitän der deutschen Mannschaft nur wenige Tage nach dem großartigen WM-Erfolg mit "seiner Stadt" feiern werde, sagte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) am Dienstag.

"Ich glaube, sie bauen gerade eine Statue in Braunschweig."

— Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert

Nach einer Feier mit geladenen Gästen im Altstadtrathaus werde Schröder auf den Balkon treten und mit den Fans gemeinsam feiern. Neben dem WM-Titel kann Schröder dann auch seinen Geburtstag mit den Fans feiern. Er wird am Freitag 30 Jahre alt.

Das deutsche Team hatte am Sonntag in Manila das WM-Finale gegen Serbien gewonnen und sich damit zum ersten Mal den Titel gesichert. Schröder war zum besten Spieler des WM-Turniers gewählt worden. Nach der Rückkehr von den Philippinen war die Mannschaft am Dienstag in Frankfurt am Main von rund 1.000 Fans begeistert empfangen worden.

