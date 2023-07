NDR-Sport Eintracht Braunschweig: Fejzic beendet Karriere - und bleibt im Verein Stand: 05.07.2023 16:25 Uhr

Jasmin Fejzic arbeitet bei Eintracht Braunschweig künftig als Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum. Nach dem Abschied der Club-Ikone aus der Profimannschaft beim Fußball-Zweitligisten steht nun auch das Ende seiner Karriere fest.

Das gaben Spieler und Club am Mittwoch bekannt. Die "Löwen" verabschiedeten den mittlerweile 37-Jährigen nach "250 Spielen, 22.300 Minuten, 73-Mal ohne Gegentor für die Löwen". Zuletzt hatte es noch Unklarheiten darüber gegeben, ob Fejzic womöglich bei einem anderen Club seine Karriere fortsetzt. Nun steht fest, dass er den Niedersachsen in anderer Funktion erhalten bleibt.

"Es fällt mir nicht leicht, aber jetzt ist der Moment gekommen, meine Karriere nach fast 20 Jahren zu beenden", wurde Fejzic in der Mitteilung zitiert. "Es war ein langer und oft steiniger Weg, den ich gegangen bin. Ich bin diesen aber gerne gegangen, vor allem bei meiner Eintracht."

Club-Ikone soll auch wieder die Schulbank drücken

Der Bosnier steigt im Nachwuchsleistungszentrum als Trainer der Torhüter für die U23 und U16 ein. Außerdem soll er repräsentative Aufgaben für den Verein sowie bei "Eintracht4Kids" und der "blau-gelben Fußballschule" übernehmen. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum 30. Juni 2025. In dieser Zeit soll er auch die Torwart-Trainer-Lizenzen erwerben.

Vollmann: "Jasmin ist Identifikationsfigur und Publikumsliebling"

Das sei auch Fejzics Wunsch gewesen, erklärte Peter Vollmann. "Jasmin ist Identifikationsfigur und Publikumsliebling und ein Vorbild an Empathie, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Absoluter Wille, Mentalität und Kampfgeist sind Attribute, die ihn auf und neben dem Platz ausgezeichnet und zu einem echten Löwen gemacht haben", betonte Eintrachts Geschäftsführer Sport. "Wir sind für seinen jahrelangen Einsatz in Blau-Gelb extrem dankbar, er hat für den mannschaftlichen Erfolg stets alles gegeben."

In den vergangenen Wochen seien viele Gespräche geführt worden, um "das passende Aufgabengebiet" für Fejzic zu finden. Den Job im NLZ bezeichnete Vollmann als "seine ersten Schritte als Torwart-Trainer". Er freute sich weiter: "Unsere Nachwuchsspieler können von seiner enormen Erfahrung profitieren." Im Rahmen des ersten Heimspiels am der neuen Saison gegen Holstein Kiel am 30. Juli soll die Club-Ikone die Möglichkeit bekommen, sich "gebührend vom Profifußball zu verabschieden". Insgesamt absolvierte Fejzic in der Zweiten und Dritten Liga 300 Punktspiele.

