NDR-Sport Ein Tickerer mit Todesfelde-Tick: Dorfclub feiert im Netz Kantersieg

Aufsteiger SV Todesfelde hat auch das vierte Regionalliga-Spiel in seiner Vereinsgeschichte verloren. Beim 1. FC Phönix Lübeck unterlag der Dorfclub mit 1:3. Wer die Partie am Mittwochabend allerdings auf der Amateurfußballplattform "Fussball.de" vom DFB am Liveticker verfolgte, wurde in die Irre geführt. Denn dort wurde von einem 11:1-Erfolg der Todesfelder berichtet.

Von Hanno Bode

Es muss mächtig was los gewesen sein im Stadion Buniamshof. Das suggerierten jedenfalls die Einträge vom Fantickerer mit dem Profilnamen "11176776". Ab der 25. Minute - bis dahin soll es 0:0 gestanden haben - überschlugen sich laut ihm die Ereignisse auf dem Sportplatz der "Adler". Der mysteriöse Berichterstatter vermerkte nicht nur elf Treffer für die Gäste - darunter ein Eigentor von Phönix-Keeper Carl Leonhard -, sondern auch drei Platzverweise.

So soll Schiedsrichter Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau) zwei Lübecker und einen Todesfelder des Feldes verwiesen haben. Das schien zumindest eingermaßen zu erklären, warum der Außenseiter Bude um Bude erzielen konnte. Aber der Tickerer mit dem offensichtlichten Todesfelde-Tick hatte auch ein wenig Mitleid. So gönnte "11176776" Phönix immerhin einen Ehrentreffer.

Fake-Einträge wurden von vielen Fans zeitig entlarvt

Dass mit dem Ticker irgendetwas nicht stimmen kann, machte in einigen Foren schnell die Runde. Zumal ein Blick auf den Livestream des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) genügte, um zu sehen, dass der SVT nicht haushoch führte, sondern zur Pause mit 0:1 zurücklag. Bei "Fussball.de" hatte der Zwischenstand von 11:1 für den Dorfclub aber auch noch nach dem längst erfolgten Schlusspfiff Bestand.

Allerdings gab es ab der 49. Minute keine weiteren Einträge. Das warf Fragen auf. Hatte "Fussball.de" die vorsetzliche Irreführung der User durch "11176776" gestoppt? Oder hatte der Fantickerer mit der offensichtlichen Vorliebe für Zahlen in seinen Profilnamen keine Zeit mehr, um weiter Nonsens zu schreiben? Es wird womöglich für immer ein Geheimnis bleiben.

Ergebnis korrigiert, Fanticker-Profil gelöscht

Fakt aber ist: Das Profil von "11176776" wurde von "Fussball.de" gegen 21.30 Uhr am Mittwochabend entfernt. Und auch der Spielstand wurde korrigiert. Zunächst allerdings ebenfalls nicht korrekt. So wurde aus dem 1:11 vorerst ein 0:0. Erst nach 22 Uhr, also über eine Stunde nach dem Abpfiff der Begegnung, war der Endstand mit 3:1 dann richtig vermerkt.

Ob der geheimnisvolle Mann oder die geheimnisvolle Frau hinter dem geheimnisvollen Profil "11176776" zu diesem Zeitpunkt noch mal einen Blick auf die Seite warf, wird vermutlich sein/ihr Geheimnis bleiben. Dass der Unbekannte oder die Unbekannte den Schabernack nochmal wiederholen wird, scheint allerdings ausgeschlossen. Denn um die Berechtigung zu bekommen, Fantickerer bei "Fussball.de" zu werden, müssen User sich dort mit ihren persönlichen Daten registrieren. Und es ist wohl davon auszugehen, dass die Person, die hinter dem Profil "11176776" steckt, auf Lebenszeit für die Amateurfußballplattform gesperrt wird.

