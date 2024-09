NDR-Sport Ehlers/Wickler bei Beachvolleyball -DM im Finale - Letztes Spiel für Ludwig Stand: 01.09.2024 12:18 Uhr

Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler spielen in Timmendorfer Strand um den Titel. Bei der Beachvolleyball-DM gewannen die Hamburger im Halbfinale 2:0 (21:16, 21:14) gegen Jonathan Erdmann/Nejc Zemljak (Kiel). Bei den Frauen bestreitet Laura Ludwig um 15 Uhr im Endspiel das letzte Spiel ihrer Karriere.

Ehlers/Wickler - Silbermedaillengewinner des olympischen Beachvolleyball-Turniers in Paris - dominierten im ersten Semifinale des Männer-Turniers und zogen verdient ins Endspiel ein. Damit greifen die beiden bei den deutschen Meisterschaften der Beachvolleyballer nach dem Titel-Hattrick.

Im Endspiel (17.45 Uhr) treffen die beiden entweder auf Max Just/Robin Sowa oder auf Philipp Huster/Lui Wüst (alle Hamburg). Ehlers/Wickler waren bereits 2022 und 2023 deutsche Meister geworden, Wickler strebt als Rekordgewinner bei den Männern bereits nach seinem siebten Titel.

Ludwig/Lippmann um 15 Uhr im Finale

Am Nachmittag steigt zuvor das Finale der Frauen (15 Uhr) mit der Abschiedsvorstellung von Ludwig. Im letzten Spiel ihrer Karriere bekommt es die Rio-Olympiasiegerin es an der Seite von Louisa Lippmann mit den Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) zu tun. Müller/Tillmann peilen als Titelverteidigerinnen ebenfalls die dritte Meisterschaft in Serie an.

Für Ludwig ist es das letzte Turnier ihrer Karriere. Ihre internationale Laufbahn war bereits am vergangenen Sonnabend im Viertelfinale beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg zu Ende gegangen. Ludwig/Lippmann unterlagen dort Müller/Tillmann.

Vor 20 Jahren hatte Ludwig ihr EM-Debüt gegeben, sie gewann allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal gab es Gold. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.

