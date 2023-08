NDR-Sport DHB-Pokal: THW Kiel trifft zu Hause auf Wetzlar Stand: 30.08.2023 20:29 Uhr

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel trifft in der dritten Runde des DHB-Pokals auf Bundesliga-Konkurrent HSG Wetzlar. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend. Die SG Flensburg-Handewitt steigt erst im Achtelfinale ein.

"Für uns wird das Pokalspiel gegen Wetzlar der Start in einen sehr fordernden Monat Oktober", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Wir freuen uns über das Heimspiel, und unser Ziel für die Partie ist klar: Wir wollen in die nächste Runde."

In der Liga ist Wetzlar bereits am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) zu Gast beim THW, der zuvor noch Gummersbach empfängt (Donnerstag, 19 Uhr).

Die Partien der dritten Pokalrunde werden vom 3. bis zum 5. Oktober ausgetragen. Dann tritt Bundesligist HSV Hamburg beim Sieger des Zweitrundenduells ASV Hamm-Westfalen - 1. VfL Potsdam an. Die TSV Hannover-Burgdorf bekommt es ebenfalls auswärts entweder mit TuS Ferndorf oder der SG BBM Bietigheim zu tun.

Flensburg erst im Achtelfinale dabei

Die Begnungen der zweiten Pokalrunde, mit den siegreichen Clubs der ersten Runde sowie zwölf weiteren Teams aus den 3. Ligen und der 2. Bundesliga, wurden ebenfalls am Mittwochabend ausgelost und werden vom 4. bis 24. September ausgespielt.

Die besten drei Mannschaften des Vorjahres, Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, Vize SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt als Dritter des DHB-Pokals 2022/2023, steigen erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein.

Die Achtelfinals werden am 12. und 13. Dezember ausgetragen, die Viertelfinalspiele am 3./4. Februar 2024. Das Final Four in Köln steigt am 13. und 14. April.

