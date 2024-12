NDR-Sport DFB-Pokal: Anstoßzeiten für Werder Bremen und VfL Wolfsburg stehen fest Stand: 18.12.2024 13:51 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Viertelfinalspiele des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt. Bundesligist Werder Bremen tritt dabei am 25. Februar (20.45 Uhr) beim Drittligisten Arminia Bielefeld an. Einen Tag später, am 26. Februar (20.45 Uhr), ist dann der VfL Wolfsburg beim Ligarivalen RB Leipzig zu Gast. Die beiden übrigen Viertelfinal-Begegnungen werden bereits drei Wochen vorher ausgetragen. Der VfB Stuttgart empfängt am 4. Februar den FC Augsburg, Titelverteidiger Bayer Leverkusen spielt am 5. Februar gegen den Zweitligisten 1. FC Köln. Ansetzungen DFB-Pokal | 18.12.2024 13:49