NDR-Sport Champions League: THW Kiel nun gegen Montpellier oder Zagreb Stand: 08.03.2024 10:38 Uhr

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Viertelfinale der Champions League entweder auf den französischen Vertreter Montpellier HB oder den kroatischen Titelträger HC Zagreb. Das steht nach dem Abschluss der "Königsklassen"-Gruppenphase am Donnerstagabend nun fest.

Montpellier bezwang am letzten Spieltag auswärts den FC Barcelona überraschend mit 37:34 (18:19) und sicherte sich damit Platz vier in der Gruppe B vor dem dänischen Vertreter GOG Handbold. Der französische Vizemeister trifft nun in den Play-offs auf Zagreb, das in der Kieler Gruppe A den fünften Rang belegte. Beide Clubs ermitteln nun in zwei Duellen am 27. März und 3. April den Viertelfinal-Gegner des THW.

Die Schleswig-Holsteiner übersprangen als Gruppensieger die Runde der letzten 16. Die Viertelfinals sind bis jetzt vom Europäischen Handball-Verband, der EHF, für den 24. April sowie 1. Mai terminiert. Die Kieler treten zunächst auswärts an. Das Rückspiel wird voraussichtlich erst am 2. Mai stattfinden, da die Ostseehalle tags zuvor durch eine Veranstaltung belegt ist.

Jicha ohne Wunschgegner im Viertelfinale

Die "Zebras" sind noch einen Schritt von ihrem großen Ziel, dem Erreichen des Final Fours in Köln (8. und 9. Juni), entfernt. Sowohl gegen Montpellier als auch Zagreb, das sie in der Gruppephase zweimal schlugen, würden die Norddeutschen favorisiert in Spiele gehen. THW-Trainer Filip Jicha ist der Viertelfinalgegner egal. "Daran verschwende ich absolut keine Energie, die Aufgaben kommen, wie sie kommen", sagte der Tscheche den "Kieler Nachrichten".

Kapitän Domagoj Duvnjak würde dagegen ein Duell mit seinen Landsleuten aus Zagreb bevorzugen. "Als Kroate würde ich mich auf ein Wiedersehen freuen, weil dann eine kroatische Mannschaft im Viertelfinale steht", erklärte der Mittelmann.

Dieses Thema im Programm:

Schleswig-Holstein Magazin | 08.03.2024 | 19:30 Uhr