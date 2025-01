NDR-Sport Bssketball-Weltmeister Schröder erzielt Bestwerte im Warriors-Trikot Stand: 05.01.2025 10:23 Uhr

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Golden State Warriors in der nordamerikanischen Profiliga NBA erstmals zwei Siege in Serie gefeiert. Beim 121:113 (58:54)-Erfolg gegen die Memphis Grizzlies gelangen dem Braunschweiger 17 Punkte und neun Assists, beides Bestwerte in seinen bislang neun Spielen für die Warriors. Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Partien war es nun der dritte Erfolg in den vergangenen vier Spielen für Schröder bei den Warriors. | 05.01.2025 10:22