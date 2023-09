NDR-Sport Braunschweigs Basketball-Star Schröder: Weltmeister und Familienmensch Stand: 11.09.2023 11:19 Uhr

Trotz Weltmeistertitel und Millionen-Gagen in der nordamerikanischen Profiliga NBA: Basketball-Star und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat seine niedersächsischen Wurzeln nicht vergessen.

Von Johannes Freytag

Die Halle in Braunschweig bebte. Das geplante Testspiel der Löwen wurde kurzerhand verschoben, Public Viewing war angesagt: Denn im fernen Manila schrieb die Braunschweig-Connection Dennis Schröder und Daniel Theis mit dem WM-Titel deutsche Basketball-Geschichte und 3.000 Fans machten die Arena zum Tollhaus. Mittendrin: Fatou Schröder - die Mutter des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft, der bei der WM zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt wurde.

Schröder widmet WM-Erfolg seiner "Mummy"

"Ich kann nicht mehr... Das war total schön. Heute ist mein Geburtstag, ein besseres Geschenk kann es gar nicht geben", freute sich die gebürtige Gambierin, die ein Nationaltrikot mit der Rückennummer "17" ihres Sohnes trug. Der hatte das Spiel wenige Sekunden vor Schluss mit einer Einzelaktion endgültig entschieden und widmete den Erfolg seiner Mutter. Via Instagram schickte er Grüße in die deutsche Heimat: "Ich weiß noch, als ich zuerst in die Liga kam, wusste Mummy nichts über Basketball. Jetzt ist sie ein Pro/Experte. Ich liebe dich", schrieb der 29 Jahre alte Braunschweiger.

Bundestrainer Herbert: "Habe riesigen Respekt vor ihm"

Schröder hat mit dem WM-Titel sogar Superstar Dirk Nowitzki getoppt. "Natürlich: Dirk ist einer der besten Vierer aller Zeiten, er hat das Basketball-Spiel verändert. Ich habe riesigen Respekt vor ihm. Aber das zu übertreffen, ist eine großartige Leistung. Für jeden einzelnen Spieler", sagte Schröder, der im Vorjahr die Basketballer zu Bronze bei der Heim-EM geführt hatte. Nowitzkis Teams holten WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005.

"Dirk war damals, Dennis ist jetzt. Dennis hat übernommen."

— Bundestrainer Gordon Herbert

Auch Bundestrainer Gordon Herbert hob die Leistungen seines Kapitäns hervor. "Dennis hat seine eigene Identität kreiert. Er hat eine WM gewonnen. Es ist Zeit, dass wir ihm 100 Prozent Respekt geben", sagte der Kanadier. "Dirk war damals, Dennis ist jetzt. Dennis hat übernommen."

Abrechnung mit den Kritikern

Schröder, der einst gemeinsam mit Kumpel Theis bei der SG Braunschweig seine ersten Körbe warf, ist der Kopf der deutschen Nationalmannschaft. Er selbst nimmt sich dabei aber zurück: "Das Team ist unglaublich, wir genießen jeden Moment, jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel. Wir messen uns auf dem höchsten Level. Aber wir hätten das nicht erreicht, wenn wir kein Team wären."

Schröder: "Mit Hatern baue ich viel Motivation auf"

Auf der Pressekonferenz nach dem 83:77-Endspielsieg über Serbien rechnete der deutsche Spielmacher auch mit seinen Kritikern ab: "Im Endeffekt will ich meinen Respekt, der Trainer seinen und meine Teammates ihren Respekt", sagte der NBA-Profi von den Toronto Raptors. "Für alle, die mich supportet haben über die Jahre: Ich küsse ihre Herzen natürlich. Aber: Alle anderen, die können trotzdem wegbleiben."

Zum BBL-Ligastart in Braunschweig dabei

Schröder ist zwar ein millionenschwerer Star geworden, gibt sich aber bodenständig und als Familienmensch. Er sei ganz normal "wie jeder andere auch", erklärte der 29-Jährige, der seit 2019 mit seiner Jugendliebe Ellen Ziolo verheiratet ist und drei Kinder hat: "Ich bin einfach froh, dass ich mich entschieden habe, das Familienleben zu gehen. Das tut mir sehr gut als Mensch. Meine Kinder haben sehr viel in mir geweckt, was ich vorher nicht hatte. Meine Frau genauso."

"Das war eine großartige Leistung, die auch dem Basketball in Deutschland und in unserer Stadt guttun wird."

— Braunschweigs Bürgermeister Thorsten Kornblum

Auch seine Braunschweiger Wurzeln hat Schröder nicht vergessen. Am Freitag ist er auf Heimatbesuch und wird sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen Und auch den Bundesligastart "seiner" Löwen gegen die Baskets Oldenburg am 29. September wird er sich nicht entgehen lassen und in der Halle sein. Natürlich mit Familie und Mama Fatou.

