NDR-Sport "Bis auf Weiteres": Reis fehlt HSV wegen Schulter-Operation Stand: 27.10.2023 15:46 Uhr

Ludovit Reis hat sich nach seiner erneuten Schulterverletzung für eine Operation entschieden. Damit fehlt der Niederländer dem HSV "bis auf Weiteres", wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte.

Auch wenn die Hamburger keine genaueren Angaben zur Ausfallzeit machten, gilt eine Rückkehr noch in diesem Jahr zumindest als unwahrscheinlich. Die Operation soll Anfang der kommenden Woche erfolgen.

Der 23-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende beim Heimspiels gegen Greuther Fürth (2:0) die linke Schulter ausgekugelt - schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Deshalb sei "infolge des Verletzungsbildes über einen operativen Eingriff beraten" worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Anfang der Saison war Reis noch konservativ behandelt worden und nur wenige Wochen nach der Verletzung auf den Platz zurückgekehrt.

Hoffnung auf kürzere Ausfallzeit zerschlägt sich

Für den HSV und seine Aufstiegsambitionen ist der Ausfall seines Schlüsselspielers ein herber Schlag. In sechs Liga-Spielen hatte Reis den nach wie vor verletzten Innenverteidiger Sebastian Schonlau als Kapitän vertreten. Schon am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht das Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern an. Danach muss das Team gegen Magdeburg (4. November) und in Kiel (11. November) bestehen. Die Rolle als Spielmacher dürfte nun Immanuel Pherai zukommen.

Dass Reis da würde passen müssen, war schon vorher klar. Genauso wie beim ebenfalls verletzten Ignace van der Brempt bestand keine Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr auf den Platz. Der Tabellezweite hatte allerdings am Montag zunächst mitgeteilt, dass über das "weitere medizinische Vorgehen und eine mögliche Operation" beraten werde. Hinter der nüchternen Formulierung stand nicht nur für den Club, sondern auch für Reis eine schwierige Abwägung.

Im Sommer kehrte Reis (zu) schnell zurück

Auf der einen Seite fehlt er dem HSV zumindest im Jahresendspurt. Nach einer Operation ist die Heilungszeit deutlich länger. Doch nach der konservativen Behandlung nach der gleichen Verletzung im Sommer im Testspiel gegen die Glasgow Rangers war die Blessur nicht vollkommen ausgeheilt. Womöglich hat er sich nun auch deshalb beim Sturz auf eine Getränkekiste vor der Führter Auswechselbank die Schulter erneut ausgekugelt. Und wieder ist auch die Kapsel in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Eingriff soll nun sicher auch dem lädierten Gelenk wieder mehr Stabilität verleihen.

Traum von EM-Teilnahme mit der Slowakei?

Mit Blick auf seine langfristige Karriereplanung erscheint die Operation nun auf jeden Fall sinnvoll. Zumal Reis davon träumen soll, im kommenden Sommer an der Europameisterschaft in Deutschland teilzunehmen. Möglich machen könnten dies seine slowakischen Wurzeln. Die Slowakei, die sich sehr um Reis bemühen soll, trennt in der Qualifikationsgruppe J als Zweiter nur noch ein Sieg von der Teilnahme. Reis - mit dann genesener Schulter - hätte also beste Chancen, dass sein EM-Traum wahr wird. Und spätestens in der Rückrunde stünde er ja auch dem HSV wieder zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 27.10.2023 | 16:17 Uhr